У Туреччині стався землетрус: є руйнування, зафіксовано понад 250 афтершоків

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На місці події продовжують працювати пошуково-рятувальні та пожежні групи
колаж: glavcom.ua

У Туреччині стався землетрус силою 5,4 бала

У провінції Кютахія на заході Туреччини відбулася серія підземних поштовхів. Максимальна сила землетрусу становила 5,4 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 8,46 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Директорат з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

Головний поштовх силою 5,4 бала стався в районі Сімав провінції Кютахія 28 вересня о 12:59 за місцевим часом. За інформацією AFAD, у цьому районі від учора зафіксовано високу підземну активність. Станом на 9:00 29 вересня було зафіксовано ще щонайменше 250 поштовхів та афтершоків силою від 1 до 4,5 бала.

Землетрус силою 5,4 бала відчули мешканці низки провінцій, зокрема Стамбула, Ушака, Баликесіра, Бурси та Біледжіка. Стихія викликала паніку серед населення, проте жертв немає. В районі епіцентру зафіксовано руйнування 8 будинків, які, як зазначається, перебували в аварійному стані.

На місці події продовжують працювати пошуково-рятувальні та пожежні групи. Проводиться фіксація завданих збитків та оцінка пошкоджень.

Нагадаємо, 10 серпня у Туреччині ввечері стався землетрус магнітудою 6,1 бала, епіцентр якого був в районі Синдирги міста Баликесір на глибині 11 кілометрів. За даними Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), у результаті землетрусу одна людина загинула та десятки отримали поранення.

Поштовхи відчувалися в багатьох провінціях, зокрема в Ізмірі, Кютах'ї, Ялові, Стамбулі, Манісі та інших.

