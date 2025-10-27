ЄС залишається головним покупцем російського газу: хто платить Москві найбільше

Попри заяви про енергетичну незалежність, Євросоюз продовжує купувати половину російського СПГ і понад третину трубопровідного газу

Європейський Союз заплатив Росії понад 42 мільярди євро за газ, зберігаючи статус найбільшого імпортера. Найбільше купують Угорщина та Словаччина, тоді як США заявляють про готовність повністю замінити російські поставки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За даними видання, ЄС купує половину всього експорту російського скрапленого природного газу (СПГ) та 35% трубопровідного газу. На другому місці за обсягами імпорту після ЄС – Китай, який закуповує 22% російського СПГ та 30% трубопровідного газу, далі – Японія (18%) і Туреччина (29%).

Загалом у 2024 році Європейський Союз витратив 42 мільярди євро на закупівлю російського газу. Для порівняння, Китай заплатив 28 мільярдів євро, Туреччина – 20 мільярдів, Японія – 7 мільярдів, а Південна Корея – 2 мільярди євро.

Найбільшими імпортерами серед країн ЄС залишаються Угорщина (393 млн євро) та Словаччина (207 млн євро). За ними – Франція (153 млн євро, лише СПГ), Бельгія (92 млн) і Нідерланди (62 млн євро).

Тим часом США заявили про готовність повністю замістити постачання російського газу до Європи. «Америка сьогодні готова замістити весь російський газ, який надходить до Європи, а також усі російські продукти переробки нафти... У нас є можливості. Ми готові задовольнити їхні потреби», – заявив глава Міненергетики США.

Трамп може очікувати збільшення експорту газу з США до Європи після того, як ЄС минулого тижня погодився поступово відмовитися від усього імпорту російського газу, включаючи СПГ, до початку 2027 року.

Нагадаємо, що Японія продовжує залишатися частково залежною від російського газу, зокрема від проєкту «Сахалін-2», який поки що забезпечує близько 10% від загального обсягу імпорту зрідженого природного газу (СПГ). Після початку війни Росії проти України Токіо вже скоротило постачання російських енергоносіїв, проте повна відмова від них у короткостроковій перспективі є неможливою через потреби енергетичної безпеки.

Американські та азійські інвестори готуються вкласти трильйони доларів у будівництво нового газопроводу на Алясці. Проєкт передбачає видобуток нафти та газу для задоволення зростаючого попиту в Азії. За словами Трампа, дозволи на будівництво вже отримано, і газопровід стане одним із найбільших у світі.