На туристів у Стамбулі чекає додатковий збір

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
На туристів у Стамбулі чекає додатковий збір
Стамбул запровадить нове обмеження для пасажирів метро
фото: Dave Collins, flickr

Нові правила провозу багажу почали діяти у метрополітені Стамбула

Стамбул запровадив нові обмеження та потенційний додатковий збір для пасажирів метро, які подорожують із великим багажем. Хоча формально міра поширюється на всіх, вона насамперед торкнеться туристів, які перевозять великі валізи. Про це пише «Главком» із посиланням на Hürriyet.

Представники Стамбульського метрополітену оголосили про обмеження щодо ваги та габаритів ручної поклажі. Нововведення покликане впорядкувати перевезення багажу та забезпечити комфорт для всіх пасажирів підземки.

Щоб не заплатити зайвого, пасажирам необхідно враховувати наступні ліміти:

  • Вага. Багаж не повинен перевищувати 30 кг.
  • Розміри. Габарити не мають бути більшими за 120×60×50 см.
  • Кількість. Дозволено провозити не більше однієї великої валізи, однієї ручної поклажі або одного маленького/середнього рюкзака.
  • Крупногабаритні кемпінгові сумки також підпадають під визначення багажу.

За кожну додаткову одиницю багажу (понад встановлений ліміт: 1 велика валіза + 1 ручна поклажа/рюкзак) з пасажира буде стягуватися додаткова плата за 1 поїздку. У Стамбулі встановлено двиференційону ціну проїзду залежно від виду транспорту, пільг тощо.  Але станом на жовтень вона становить від 35 турецьких лір (34,90 грн).

Якщо ваш багаж перевищує ліміти за вагою або розміром (більше 120×60×50), такий багаж взагалі не допускається на станції та в вагони, і в цьому випадку може бути застосована повна відмова у проїзді. 

Метрополітен просить пасажирів не розміщувати багаж на сидіннях та не загороджувати проходи, а користуватися стоячими місцями біля дверей. Мандрівників закликають заздалегідь планувати свою поїздку, враховуючи нові правила.

Попри можливу переплату за провезення великого багажу, метрополітен залишається найефективнішим видом транспорту в Стамбулі. Місто нещодавно очолило список населених пунктів із найдовшими заторами у світі. У середньому один містянин проводить у дорожніх заторах 105 годин на рік (понад чотири доби), що підкреслює необхідність обирати громадський транспорт для швидкого пересування.

Раніше «Главком» писав, що у Стамбулі таксист обдурив співачку-путіністку та її чоловіка на $12 тис.

Теги: громадський транспорт метро транспорт правила обмеження туризм Туреччина Стамбул

