У Венеції відгримів знаменитий фестиваль. Усі переможці



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Альфонсо Куарон

«Золотого лева» отримав фільм Альфонсо Куарона

«Золотого лева» на 75-му Венеційському міжнародному кінофестивалі отримав фільм «Рома» режисера Альфонсо Куарона.

Автобіографічна чорно-біла стрічка мексиканського режисера розповідає історію життя родини в Мехіко у 1970-х роках.

Куарон також був продюсером, оператором, сценаристом та монтажером цього фільму.

Нагороду «Срібний лев» (Гран-прі журі) здобув режисер Йоргос Лантімос за фільм «Фаворитка» - історичну комедію про інтриги при дворі британської королеви Анни Стюарт на початку XVIII сторіччя.

Олівія Колман, яка зіграла роль королеви Анни у цьому фільмі, отримала нагороду за найкращу жіночу роль.

Нагорода за найкращу чоловічу роль дісталася Вільяму Дефо за роль Ван Гога у фільмі «На порозі вічності» (режисер Джуліан Шнабель).

«Срібного лева» за найкращу режисуру здобув Жак Одіар за фільм «Брати Сістерс».

Приз за найкращий сценарій отримали брати Джоел та Ітан Коени за збірку з шести короткометражних фільмів у жанрі вестерну «Балада Бастера Скраґґса».

Спеціальним призом журі відзначило стрічку «Соловей» режисерки Дженніфер Кент - єдиної жінки-режисерки, чий фільм цього року змагався в конкурсній програмі Венеційського кінофестивалю.

З минулого року на Венеційському кінофестивалі також відзначають найкращі фільми у технології віртуальної реальності.

Цього року нагороду за найкращий фільм у цій категорії здобула стрічка «Сфери» Елізи МакНітт.

На фестивалі також вперше показали фільми «Людина на місяці» Деміена Шазелла та "Зірка народилася" Бредлі Купера.

Міжнародний венеційський кінофестиваль тривав з 29 серпня по 8 вересня на італійському острові Лідо. В основній конкурсній програмі змагався 21 фільм.

Нагадаємо, журі Венеційського кінофестивалю, до якого в цьому році зокрема увійшли режисер Гільєрмо дель Торо, акторка Наомі Уоттс, актор та режисер Крістоф Вальц, режисер та сценарист Паоло Дженавезе, закликало звільнити українського режисера, політв’язня Олега Сенцова.

На 75-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, українсько-італійська стрічка «Ізі» була відзначена премією Kineo Diamond Award.

Джерело: BBC