У Венесуелі стався черговий блекаут
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Фактично енергопостачання зберігається тільки у двох із 23 штатів - Болівар і Дельта-Амакуро
У Венесуелі без електроенергії залишився 21 із 23 штатів, у країні почалися проблеми з водопостачанням.
Про це повідомляє El Nacional.
«У п'ятницю ввечері через серйозний збій у постачанні 21 штат країни залишився без електрики. Причини блекауту невідомі», - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що інформація про відсутність світла надходить із багатьох районів країни.
Фактично енергопостачання зберігається тільки у двох із 23 штатів - Болівар і Дельта-Амакуро - та й звідти повідомляють про спади в подачі електрики.
«Підприємства відновлювалися після попереднього відключення електроенергії, яке тривало понад 48 годин і вплинуло на водопостачання, тому громадянам довелося запасати воду в річках і струмках», - додає видання.
Нагадаємо, влада Венесуели оголосила 26 березня вихідним днем для підприємств і шкіл після того, як електропостачання припинилося на більшій частині території країни.
Попередній «блекаут» у Венесуелі стався на початку березня, тоді електрики не було в більшій частині країни протягом шести днів. Перебої в енергопостачанні відбуваються на тлі тривалої політичної кризи. Лідер опозиції Хуан Гуайдо, якого США та більшість країн регіону визнають тимчасовим президентом Венесуели, виступає за відставку Ніколаса Мадуро та нові вибори.