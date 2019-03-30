У Венесуелі стався черговий блекаут



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Блекаут у Венесуелі Фото: Infobae

Фактично енергопостачання зберігається тільки у двох із 23 штатів - Болівар і Дельта-Амакуро

У Венесуелі без електроенергії залишився 21 із 23 штатів, у країні почалися проблеми з водопостачанням.

Про це повідомляє El Nacional.

«У п'ятницю ввечері через серйозний збій у постачанні 21 штат країни залишився без електрики. Причини блекауту невідомі», - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що інформація про відсутність світла надходить із багатьох районів країни.

Фактично енергопостачання зберігається тільки у двох із 23 штатів - Болівар і Дельта-Амакуро - та й звідти повідомляють про спади в подачі електрики.

«Підприємства відновлювалися після попереднього відключення електроенергії, яке тривало понад 48 годин і вплинуло на водопостачання, тому громадянам довелося запасати воду в річках і струмках», - додає видання.

Нагадаємо, влада Венесуели оголосила 26 березня вихідним днем для підприємств і шкіл після того, як електропостачання припинилося на більшій частині території країни.

Попередній «блекаут» у Венесуелі стався на початку березня, тоді електрики не було в більшій частині країни протягом шести днів. Перебої в енергопостачанні відбуваються на тлі тривалої політичної кризи. Лідер опозиції Хуан Гуайдо, якого США та більшість країн регіону визнають тимчасовим президентом Венесуели, виступає за відставку Ніколаса Мадуро та нові вибори.