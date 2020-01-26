У Volkswagen готові «до гонки» з Tesla



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2020 рік для автомобільної галузі буде дуже складним роком – Дісс

Volkswagen збільшує інвестиції в заводи з виробництва електричних машин, акумуляторних батарей та програмного забезпечення

Генеральний директор Volkswagen Group Герберт Дісс вирішив надіслати повідомлення Ілону Маску. Німецька компанія незабаром стане серйозним конкурентом.

В той час як Tesla вже здобула собі ім’я на ринку електромобілів, VW лише збільшує інвестиції в заводи з виробництва електричних машин, акумуляторних батарей та програмного забезпечення. Компанія вже презентувала новий хетчбек ID.3, який незабаром вже має надійти у продаж.

Хетчбек ID.3

Також навесні буде представлений й перший електричний кросовер, який може отримати назву ID.4.

Проте, перебуваючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Дісс заявив, що Volkswagen готовий до боротьби з Tesla.

Електричний кросовер ID.4

«Це відкрита гонка, – сказав Дісс в інтерв’ю телеканалу Bloomberg. – Ми досить оптимістичні, що ми все ще можемо йти в ногу з Tesla, а також на певному етапі обігнати їх».

Проте у VW визнають, що Tesla має перевагу в електромобілях, програмному забезпеченні та технологіях. Крім того, серйозно розглядається й загроза будівництва заводу поблизу Берліна.

Минулого тижня Дісс закликав своїх топ-менеджерів прискорити реструктуризацію процесів у VW та зробити компанію спритнішою та інноваційною.

«Компанія, яка приймає найшвидший і найбільш інноваційний характер, але також має достатній масштаб у новому світі, виграє гонку», – цитує Дісса видання Autonews Europe.

Загроза тарифів у США

У Давосі німецькі підприємці також мали вечерю з президентом США Дональдом Трампом, де дізнались більше про загрозу американських тарифів для європейських автовиробників.

«Дуже важко читати президента Трампа, але він заявив, що все ще не задоволений Європою, – сказав Дісс. – Ми робимо все можливе, щоб уникнути тарифів».

Враховуючи, що всі ці процеси відбуваються на фоні продовження «дизельгейтів» та необхідністю модернізувати модельний ряд в Європі, аби машини відповідали новим нормам викидів у ЄС, генеральний директор Volkswagen зазначив, що 2020 рік буде важким для компанії.

«2020 рік для автомобільної галузі буде дуже складним роком, – сказав Дісс. – Але ми робимо правильні речі, щоб бути конкурентоспроможними».

Джерело Autonews Europe