Бундесвер поновив тренувальну місію на півночі Іраку



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Німецькі солдати навчають іракських військових на базі в Ербілі

Німецькі військові проводять навчальні курси для військових тренерів курдських військових формувань

Німецький Бундесвер у неділю поновив свою навчальну місію в місті Ербілі на півночі Іраку.

Про це повідомляє DW із посиланням на командування в Потсдамі.

«Німецькі військові почали знову тренувати іракських бійців в Ербілі на півночі країни. Коли солдати Бундесверу повернуться на базу Таджі в центральному Іраку, поки не відомо», – зазначається у повідомленні.

Місія була призупинена на початку січня після знищення іранського генерала Касема Сулеймані. Наразі в Ербілі дислоковані близько 90 солдатів Бундесверу. Німецькі військові проводять навчальні курси для військових тренерів курдських військових формувань.

Водночас, як повідомило міністерство оборони ФРН, графіка повернення близько 30 солдатів Бундесверу до міста Таджі у центральній частині Іраку досі немає.

Як повідомлялось, на початку січня близько 30 німецьких військових були вивезені з цієї бази до Йорданії. У центральному Іраку німецькі військові тренували бійців уряду в Багдаді.

У місії міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США наразі беруть участь близько 400 німецьких солдатів. Майже 280 з них базуються в Йорданії, решта – в Іраку, більшість з яких – в Ербілі. Зазвичай там перебувають 120 солдатів Бундесверу.

Як повідомлялося, 5 січня парламент Іраку ухвалив резолюцію, якою вимагає від уряду виведення іноземних військ з країни після вбивства Сулеймані. Йдеться про відкликання прохання про військову допомогу в боротьбі з терористичним угрупованням «Ісламська держава», з яким уряд у Багдаді звернувся до міжнародної спільноти у 2014 році.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.