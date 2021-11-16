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    У Японії збудували туалети-гори (фото)

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    Бюро архітектора Кенго Куми створило громадські туалети у вигляді гір - У Японії збудували туалети-гори (фото)
    Бюро архітектора Кенго Куми створило громадські туалети у вигляді гір
    фото: Kengo Kuma and Associates

    Туалети розташували в парку на майданчику, з якого відкривається краєвид на Фудзіяму

    Бюро японського архітектора Кенго Куми створило в районі Сідзуока громадські туалети, які зроблені у вигляді невеликого гірського хребта. Вбиральні доповнюють краєвид навпроти гори Фудзіяма, повідомляє Designboom.

    Команда архітектора зробила вбиральні у вигляді невеликих будов з дахами, що нагадують парасольки – дерев'яні конструкції закріпили на залізних кільцях. Усередині кабіни пофарбовані в білий колір та обладнані всім необхідним. Конструкції також покрили мембраною, яка захищає їхню відмінність від несприятливих погодних умов.

    Вдень споруди нагадують засніжені гірські вершини, а в темний час доби підсвічуються і перетворюються на подобу маяків. Туалети розташували в парку на майданчику, з якого відкривається краєвид на Фудзіяму – місце користується популярністю у місцевих мешканців та туристів.

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    У Японії збудували туалети-гори (фото)
    У Японії збудували туалети-гори (фото)
    У Японії збудували туалети-гори (фото)
    У Японії збудували туалети-гори (фото)
    У Японії збудували туалети-гори (фото)
    У Японії збудували туалети-гори (фото)
    фото: Kengo Kuma and Associates

    У липні 2021 року Кенго Кума збудував громадські туалети в токійському районі Сібуя. Він організував простір у вигляді села та дав йому назву «Прогулянка лісом». Архітектор працював у рамках проєкту Tokyo Toilet Project і в такий спосіб хотів змінити сприйняття людьми громадських вбиралень.

    До слова, на ринку у Маріуполі заборонили відвідувати громадську вбиральню тим, хто не має «зеленого сертифіката» від Covid-19.

    Теги: Японія архітектура
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    У Японії збудували туалети-гори (фото)