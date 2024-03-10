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Удар по авіазаводу у Таганрозі: з’явились супутникові знімки наслідків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Удар по авіазаводу у Таганрозі: з’явились супутникові знімки наслідків
З'явились супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Таганрозі
фото: Frontelligence Insight/Twitter (X)

Підприємство використовували для ремонту спецлітаків на базі Ту-95 та Іл-76

З’явились супутникові знімки таганрозького авіаційного заводу, який вчора було атаковано безпілотниками. Фото опубліковані у Twitter-акаунті аналітика Frontelligence Insight.

На кадрах, які були зроблені вдень 9 березня, можна побачити пошкодження одного з ангарів. У тім числі помітні сліди підпалу на даху, що свідчить про пожежу. Як пояснює «Мілітарний», атаковані ангари були місцем остаточного складання літаків.

Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу, зроблений 9 березня 2024 року.
Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу, зроблений 9 березня 2024 року.
фото: Frontelligence Insight

Підприємство використовували для ремонту спецлітаків на базі Ту-95 та Іл-76.

Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу, зроблений 8 березня 2024 року.
Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу, зроблений 8 березня 2024 року.
Фото: Frontelligence Insight

За словами одного з OSINT-експертів, один з літаків А-50 на знімках за 8-9 березня відсутній на території заводу. Водночас він був там 29 лютого. Наразі невідомо, куди літак було передислоковано, втім, існує вірогідність, що він був пошкоджений – за умови переміщення до ангара, який пізніше вразили.

Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу за 29 лютого 2024 року
Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу за 29 лютого 2024 року
фото: Planet

«Треба зазначити, що атака відбулась після того, як глава «Ростех» Сергій Чемезов повідомив, що підприємство відновить виробництво літаків цього типу. За його словами, відновлення виробництва відбувається через потребу у цих літаках Повітряно-космічних сил РФ, а також через зацікавленість іноземних країн. Він зазначив, що виробництво обов’язково відновлять, оскільки підприємства мають відповідні потужності для виробництва як радарної станції, так і самих літаків», – додає «Мілітарний».

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня декілька російських міст зазнали атаки безпілотників. Російські засоби ППО нібито збили 47 українських дронів. БпЛА начебто знищили над територіями Білгородської (1 БпЛА), Курської (2 БпЛА), Волгоградської (3 БпЛА) та Ростовської (41 БпЛА) областей.

Зокрема, уночі вибухи пролунали в Таганрозі. Місцеві жителі вночі повідомляли про велику кількість дронів у небі над Таганрогом. За словами очевидців, летіли безпілотники з боку моря. Окрім цього, працювала ППО.

Теги: росія війна літак

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