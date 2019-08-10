Українець став найкращим закордонним випускником британської Королівської військової академії



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Нагороду українцю вручив заступник Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі

Українець вперше став найкращим закордонним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті. Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні.

«Українець Артем Бараненко отримав особливу відзнаку — Меч найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті в цьому році» — повідомляє посольство.

Зі слів дипломатів, щороку відзнака присуджується курсанту, який продемонстрував найвищі результати у навчанні та під час іспитів. Цього року в Академії навчалось 33 офіцери, які представляли збройні сили 22 різних країн — від Афганістану, Албанії, Азербайджану до України та США.

«Артем — кадет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та один із 15 українців, які навчались у Сандгерсті (Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року). Він став першим українцем, який удостоївся цієї високої відзнаки в стінах цього закладу», — йдеться в повідомленні.

Нагороду українцю вручав заступник Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Сер Джеймс Еверард, лицар найпочеснішого ордена Лазні.