  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Українець став найкращим закордонним випускником британської Королівської військової академії

    • Розсилка
    Українець став найкращим закордонним випускником британської Королівської військової академії

    Нагороду українцю вручив заступник Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі

    Українець вперше став найкращим закордонним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті. Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні.

    «Українець Артем Бараненко отримав особливу відзнаку — Меч найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті в цьому році» — повідомляє посольство.

    Зі слів дипломатів, щороку відзнака присуджується курсанту, який продемонстрував найвищі результати у навчанні та під час іспитів. Цього року в Академії навчалось 33 офіцери, які представляли збройні сили 22 різних країн — від Афганістану, Албанії, Азербайджану до України та США.

    «Артем — кадет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та один із 15 українців, які навчались у Сандгерсті (Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року). Він став першим українцем, який удостоївся цієї високої відзнаки в стінах цього закладу», — йдеться в повідомленні.

    Нагороду українцю вручав заступник Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Сер Джеймс Еверард, лицар найпочеснішого ордена Лазні.

    Читайте також
    НАТО посольство Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ