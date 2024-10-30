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Михайло Басараб Політолог

Як ворожі агенти намагаються підривати українську ідентичність

glavcom.ua
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Кремль намагається підкорити Україну через культуру і ідентичність
фото з відкритих джерел

«Питома вага української мови в українському сегменті соціальних мереж динамічно зростає»

Що ж, продовжимо викривати методи роботи кремлівської чортівні, яка ось тут, прямо на ваших очах, виконує завдання ворожих кураторів і пробує запудрити українцям мозок.

Отже, під прикриттям псевдоінтелектуальної дискусії ці «експерти» доводять нам наступне:

  1. Збереження й утвердження в Україні російської мови, культури й всього іншого – це добре. Українізація – це зло. Вони намагаються зруйнувати національний консенсус щодо переходу на все українське, який вже відбувся з початком повномасштабного вторгнення. Ворог хоче відмотати все назад.
  2. Українці, доводять вони, глибоко розколоте суспільство. А для того, щоб згладити цей розкол, ворожа агентура радить повернути все, як було колись у зрусифікованій Україні. Правда зовсім в іншому – попри великі виклики українці загалом зберігають рівновагу і тримають удар.
  3. Ці ж агенти ворожого впливу просувають, що єдина можливість отримати мир – це піти на поступки перед Москвою. Вони, звичайно ж, замовчують, що після цього в Україні точно буде або руїна, або концтабір.
    Для того, щоб розширити аудиторію для своїх меседжів, негідники пробують втягнути в публічну дискусію лідерів громадської думки з державницькою позицією. Ворожій агентурі потрібні публічні дебати на цю тему, бо це легітимує їх та їхні меседжі.

Чому ворожі маріонетки активізувалися саме зараз? Все очевидно, найближчих півроку у росіян відкрите вікно можливостей. Далі воно може різко закритися і через внутрішні, і через зовнішні обставини. Кремль зараз запустив в роботу усе, що тільки можна. За цей час вони хочуть дотиснути нас. В тому числі, через провокування в Україні внутрішніх протиріч. Наше завдання – вистояти.

Вірмо у свою правоту. За нами правда. Ми на світлій стороні Історії.

І наостанок. Буквально щойно прочитав, що питома вага української мови в українському сегменті соціальних мереж динамічно зростає.

У нас все буде гаразд, якщо не будемо вестися на ворожі вкиди і подолаємо власну тупість, яка часом нас накриває.

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Джерело
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Теги: ворог дебати українці

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