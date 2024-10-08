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Воїни Українського легіону зможуть легально виїжджати за кордон – консул

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Воїни Українського легіону зможуть легально виїжджати за кордон – консул
Станом на 4 жовтня до легіону вже звернулися 196 людей з усієї Європи
фото з відкритих джерел

Як зазначив консул, людина, що повертається на ротацію або у відпустку має право «без проблем перетинати кордон»

Громадяни України, які доєднаються до Українського легіону в Польщі, зможуть легально перетинати кордон, щоб виїхати у відпустку або на ротацію. Про це сказав генеральний консул України в Любліні Олег Куць в інтерв’ю І.Pl.

Дипломат зазначив, що росіяни подають дезінформацію про те, що українських солдатів відправляють на фронт без належної підготовки та спорядження. Утім кожен, хто зацікавлений у приєднанні до Українського легіону, може звернутися до призовного пункту «без жодних зобов'язань», бо це добровольчий підрозділ.

За словами Куця, Український легіон пропонує грошову винагороду, і якщо людина вирішує підписати контракт, вона має пройти медичний огляд. Потім вона зі своїм підрозділом проходить підготовку під керівництвом міністерства оборони Польщі, її екіпірують і відправляють на фронт на час дії контракту.

Далі, за словами консула, людина повертається на ротацію та має право «без проблем перетинати кордон».

«Ми надаємо організаційне сприяння, але, звісно ж, першу скрипку в цьому грає якраз Міністерство оборони України. В реалізації всього ми тут допомагаємо, оскільки це все в нашому спільному інтересі і спрямовано на те, щоб посилити обороноздатність країни», – сказав консул в ефірі Polskie radio.

Станом на 4 жовтня до легіону вже звернулися 196 людей з усієї Європи. Як каже Куць, серед українців є «великий інтерес до цієї ініціативи».
 

Нагадаємо, у Любліні стартував набір добровольців-громадян України для участі в Українському легіоні. За перші дні роботи рекрутингового центру надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт та ще 58 – через консульські установи.

До слова, кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою. Формування Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею.

Український легіон у Польщі мав бути навчений, озброєний і підготовлений до захисту України, при цьому польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ – за рекрутування.

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Теги: дипломатія війна армія Польща українці добровольці

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