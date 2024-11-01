Перші наслідки зустрічі громадських діячів з президентом

Зустріч громадських діячів з президентом відбулась тиждень тому

Насамперед, зрушені з місця деякі найбільш чутливі питання, повʼязані з правами діючих захисників України. Досягнено суттєвого прогресу у питанні розблокування переведень військовослужбовців між підрозділами - експерти вважають це ключовою передумовою зниження статистики СЗЧ та загалом дотримання гідності людей у війську. Про це детальніше - у пості Люби Шипович з фонду «Дігнітас».

На черзі питання розгляду скарг військовослужбовців, комплектування військових частин («нові» чи «старі» бригади) тощо

По-друге, розпочато процес створення «Технологічної (або Інженерної) Ставки» - інституції, яка обʼєднуватиме кращих експертів в питаннях військових технологій і регулярно доповідатиме президенту. Вже у пʼятницю, за два дні після зустрічі, де Марія Берлінська (проект Victory Drones) озвучила цю пропозицію, президент доручив розробити формат Технологічної Ставки. Найпріоритетнішим її напрямком президент назвав дрони. Але також йдеться і про РЕБ, і про зброю завтрашнього дня, загалом – про забезпечення асиметричної технологічної переваги над агресором.

По-третє, президент відгукнувся на пропозицію правозахисників пріоритизувати звільнення з російської неволі українських журналістів, яких утримують по суті як заручників за їхню професійну діяльність. Сьогодні на Міністерській конференції з людського виміру Формули миру конференції в Монреалі розглядається питання залучення міжнародних партнерів до звільнення ширшого кола цивільних осіб - план дій за даним напрямом переданий українськими правозахисниками і озвучений керівником Офісу Президента А.Єрмаком. Невдовзі будуть новини щодо підсумків конференції.

По-четверте, розпочато роботу над документом з умовною назвою «Внутрішній план перемоги». Громадські експерти наполягали на тому, що без такого внутрішнього плану, презентований президентом міжнародним партнерам План перемоги (що містить конкретні запити до учасників проукраїнської коаліції) не буде сприйматися самодостатнім. І такий підхід був підтриманий президентом. Роботу координує Секретар РНБО О.Литвиненко, йде дискусія як щодо структури, так і конкретних пропозицій по змісту майбутнього документу. Поки зарано робити висновки, але перші контакти уряду та секторальних експертів, зокрема, в частині оборонної політики, були продуктивними.

Далі буде…