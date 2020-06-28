Університет США прибере зі своєї назви ім'я експрезидента Вілсона через його расизм



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Прінстонський університет вирішив прибрати ім’я ім'я експрезидента Вілсона з назви свого факультету

Керівник університету закликав студентів виступати проти расизму у всіх його проявах

Прінстонський університет США прийняв рішення про виключення імені президента США Вудро Вільсона з назви свого факультету через його расистські погляди. Про це повідомляють на офіційному сайті навчального закладу.

За словами ректора Крістофера Айсгрубера, сегрегаційна політика Вільсона робить його ім'я вкрай невідповідним для назви Школи громадських і міжнародних відносин. Глава університету також особливо підкреслює послідовний і масштабний расизм колишнього президента США.

Айсгрубер закликав усіх студентів, викладачів і випускників навчального закладу рішуче виступати проти расизму у всіх його проявах. Водночас він визнав, що Прінстон є частиною тієї Америки, яка занадто часто ігнорувала проблему расизму і дозволяла існувати дискримінації щодо чорношкірих людей.

Вудро Вільсон - 28-й президент США, відомий багато в чому завдяки своїм активним діям на міжнародній арені. Він брав участь у створенні Ліги Націй і розробив «Чотирнадцять пунктів Вільсона». Водночас у внутрішній політиці Вільсон робив вкрай неоднозначні кроки, зокрема, ввів практику сегрегації на федеральній цивільній службі

Нагадаємо, знесення пам'ятників історичним діячам у США почалося на тлі протестів проти расизму. Учасники акцій протестів проти расової дискримінації знесли три пам'ятника в Сан-Франциско, один з яких належав автору тексту гімну США Френсісу Скотту Кі. Від рук демонстрантів постраждали пам'ятники 18-го президента США Улісса Гранта і місіонера Хуніперо Серра.

Також американський музей природної історії в Нью-Йорку повідомив про рішення прибрати пам’ятник колишньому президенту США Теодору Рузвельту.