МОН реформує мережу закладів професійної освіти

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
МОН реформує мережу закладів професійної освіти

Через надлишок профтехів МОН оптимізує мережу та модернізує майстерні закладів освіти

В Україні значно більше закладів професійної освіти, ніж потрібно, тому частину мережі оптимізують, а сучасні профтехи отримають нове обладнання та лабораторії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар заступника міністра освіти і науки України Дмитра Завгороднього в ефірі телемарафону.

Завгородній повідомив, що радянська спадщина залишила країну з надлишком профтехів, багато з яких вже не функціонують або не приймають абітурієнтів. 

«По-трошки ми цю мережу оптимізуємо і фокусуємося на тому, щоб ті заклади, які залишаться в мережі, стали сучасними – отримали нове обладнання, нові майстерні, відремонтовані лабораторії», – сказав Завгородній.

У Чернівцях відкрили оновлені майстерні одного зі закладів профтехосвіти, на що витратили близько 2 млн євро за рахунок міжнародних партнерів. Упродовж останніх років в Україні провели реконструкцію вже майже 200 майстерень і лабораторій закладів професійної освіти.

«Наступного року ми плануємо подвоїти. Крім того, ми будемо інвестувати в термомодернізацію будівель, утеплення гуртожитків, щоб і інші простори, які важливі для наших студентів, ставали більш сучасними і привабливими», – розповів заступник міністра.

За словами Завгороднього, щороку в Україні планується оновлювати близько 100 майстерень і лабораторій в закладах освіти. Таким чином протягом 10 років вдасться оновити професійну освіту повністю.

«В окремих закладах ми бачимо величезний попит і збільшення кількості абітурієнтів після того, як в них були проінвестовані кошти. В рамках цієї вступної кампанії в деяких містах уже не так просто потрапити до закладів професійної освіти, як було колись. Тому це точно дає свої плоди», – резюмував заступник міністра освіти.

Нагадаємо, що народні депутати, члени парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій пропонують припинити безстрокові трудові договори з педагогами шкіл і коледжів.

освіта МОН

МОН реформує мережу закладів професійної освіти
МОН реформує мережу закладів професійної освіти
