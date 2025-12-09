Головна Країна Наука та освіта
Служба якості освіти перевірить коледжі та університети з аномальною кількістю 25-річних студентів 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Служба якості освіти перевірить коледжі та університети з аномальною кількістю 25-річних студентів 
У закладах вищої освіти під час війни кількість студентів віком більше 25 років зросла до рекордних 250 тис.
Причиною перевірок університетів та коледжів стало зростання кількості таких 25-річних студентів

В Україні планують провести перевірку близько 50 коледжів та закладів вищої освіти. Йдеться про університети, де зафіксовано найбільшу кількість студентів віком 25 років та більше. Про це у коментарі для Укрінформу повідомив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак, передає «Главком».

«Ми продовжуємо такі перевірки. До кінця року планується провести кілька перевірок, а на початку наступного навчального року робота триватиме. Ми запланували ще 50 коледжів і закладів вищої освіти перевірити. А скільки може бути відраховано? Побачимо за результатами», – заявив Руслан Гурак. За його словами, найбільше службу якості освіти цікавлять коледжі.

Річ у тім, що Міністерство освіти та Верховна Рада обмежили вступ до закладів вищої освіти, тому майбутні студенти старшого віку потрапляють частіше саме до коледжів. Очільник Державної служби якості освіти заявив, що всього було відраховано близько 50 000 студентів.

Руслан Гурак також зауважив що раніше у у закладах вищої освіти навчалися близько 30 тис. студентів віком від 25 років, проте під час війни ця кількість зросла до рекордних 250 тис. «Для розуміння масштабу: упродовж багатьох років в українських закладах освіти стабільно навчалося близько 30 тисяч студентів віком понад 25 років. Це стосувалося всіх форм – фахової передвищої освіти, вищої, другої вищої, а також аспірантури. Нині ж таких студентів уже 250 тисяч. Тобто ми говоримо про те, що на 220 тис. студентів збільшився контингент в умовах війни», – розповів Руслан Гурак. Він додав, що саме зростання кількості таких студентів стало причиною перевірок.

Раніше «Главком» писав про те, що в Україні вдвічі зросте стипендія. Нещодавно було оприлюднено державний бюджет України на 2026 рік. З бюджету 6,6 млрд грн виділено на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Підвищення стипендій в Україні очікуються з 1 вересня 2026 року.

