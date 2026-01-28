Освітня омбудсменка запропонувала скоротити дні дозволу не відвідувати школу без довідки

Надія Лещик: «Частина дітей фактично не здобуває освіту»

Школам пропонують зменшити кількість днів дозволу на невідвідування школи без довідки. Таку пропозицію висловила освітня омбудсменка Надія Лещик в в інтерв'ю «Українській правді», передає «Главком».

Надія Лещик запропонувала скорити дозвіл не відвідувати школу без довідки з 10 до п’яти днів. «Якщо порівнювати з європейськими країнами, куди масово виїхали наші громадяни, то українське законодавство є досить ліберальним. Там дитині фактично заборонено не відвідувати заклад освіти. Навіть кілька днів пропусків – і соціальні служби з'ясовують причини. У нас же дозволено без медичної довідки не відвідувати школу до 10 днів за запискою батьків. Я працювала в робочій групі й пропонувала скоротити цей термін хоча б до 5 днів, бо деякі батьки зловживають цим. Діти фактично випадають із системи освіти. Але цю пропозицію не підтримали», – зазначила омбудсменка.

Надія Лещик розповіла, що Служба освітнього омбудсмена дослідила статистику відвідування школи учнями та виявила, що частина з них не навчається. «Результати показали, що частина дітей фактично не здобуває освіту. Водночас відповідальність батьків мінімальна – штраф близько ₴750. Тому, можливо, треба посилювати законодавство в цьому питанні», – зазначила Лещик.

Нагадаємо, як напередодні освітня омбудсменка Надія Лещик закликала керівників шкіл, де через надзвичайний стан в енергетиці ввели канікули, дозволити вчителям працювати дистанційно. Омбудсменка також закликала директорів таких шкіл видати наказ про дистанційну форму роботи на цей період, щоб педагоги могли самостійно обирати місце роботи.

Раніше «Главком» писав про те, як Надія Лещик повідомила, що у разі оголошення режиму надзвичайної ситуації в енергетичній системі України, оптимальним рішенням є введення канікул до кінця січня в громадах, де ситуація критична. За її словами, можна перенести навчання на весняні канікули або продовжити його в червні 2026 року. Це дозволить провести уроки при стабільному електропостачанні та комфортному температурному режимі.