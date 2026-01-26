Головна Одеса Новини
На Одещині закладам освіти рекомендовано 27 січня перейти на дистанційне навчання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей України 27 січня

На Одещині у зв’язку з різким погіршенням погодних умов на Одещині – зниженням температури, налипанням мокрого снігу та ожеледицею – закладам освіти рекомендовано завтра, 27 січня, перейти на дистанційний формат навчання. Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає «Главком».

«Підписав відповідний лист. Рекомендація стосується дитячих садків, шкіл, закладів позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Прошу керівників громад за потреби організувати чергові групи у дитсадках», – зауважив Кіпер.

Очільник ОВА додав: «Головне зараз – подбати про безпеку дітей та педагогів».

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей України 27 січня. Завтра у центральних, більшості північних та південних областей ожеледь. Водночас на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. Очікується стабільно низька температура повітря з нічними морозами та періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Найбільш інтенсивні снігопади прогнозуються в середині тижня, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

