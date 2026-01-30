Головна Країна Наука та освіта
Формат навчання у школах під час негоди: Міносвіти зробило заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
МОН: В умовах воєнного стану освітній процес має бути передусім безпечним, доступним і безперервним
фото: 24 канал (ілюстративне)

МОН рекомендує регіонам самостійно коригувати формат навчання в школах

Міністерство освіти і науки України через складну ситуацію в енергосистемі та погіршення погодних рекомендувало регіонам самостійно коригувати формат навчання в школах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

«Через складну ситуацію в енергосистемі та погіршення погодних умов МОН рекомендує регіонам самостійно коригувати формат навчання в школах – залежно від рішень місцевих комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В умовах воєнного стану освітній процес має бути передусім безпечним, доступним і безперервним!», – йдеться у повідомленні.

Формат навчання у школах під час негоди: Міносвіти зробило заяву фото 1

Зауважимо, що з 2 лютого в комунальних закладах освіти Києва відновлюють навчання. Кожен заклад самостійно визначатиме формат освітнього процесу.

Як повідомлялося, 31 січня в окремих регіонах України ще збережеться плюсова температура, однак уже цього ж дня почнуться сильні морози. У суботу з півночі в Україну почне надходити новий потужний антициклон, який поступово витіснятиме вологі циклонічні повітряні маси. Внаслідок цього в більшості областей уже пануватиме морозна погода.

Нагадаємо, що Україна опинилася на порозі екстремального похолодання. Вже з 1 лютого територію країни накриє потужний арктичний антициклон, який принесе аномальні морози. У низці областей очікується зниження температури до критичних позначок. ДСНС оголосила ІІІ рівень небезпеки (червоний) для деяких областей.

