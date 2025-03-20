USAID відродиться у новому форматі? США розробили план

Запропоновані зміни передбачають ліквідацію двох десятків бюро USAID і створення нового органу

В адміністрації Дональда Трампа підготували план масштабного реформування програми міжнародної допомоги США, зосередивши фінансування на пріоритетах, що відповідають геополітичним інтересам країни. Про це йдеться у меморандумі, з яким ознайомилася агенція Reuters, передає «Главком».

У меморандумі йдеться, що нинішня модель зовнішньої допомоги є надто витратною та не сприяє зменшенню залежності інших країн від США. Запропоновані зміни передбачають ліквідацію майже двох десятків бюро USAID і створення нового органу – Агентства міжнародної гуманітарної допомоги США. Ця структура увійде до складу Державного департаменту та зосередиться на гуманітарній допомозі, реагуванні на стихійні лиха, глобальному здоров’ї та продовольчій безпеці.

Також пропонується передати політично чутливі програми, такі як просування демократії, свобода віросповідання та розширення прав жінок, під контроль Держдепартаменту.

«Цей проєкт пропонує переосмислену структуру міжнародної допомоги США та набір принципів роботи, які обіцяють відчутну віддачу Америці, водночас проектуючи американську м’яку силу, зміцнюючи нашу національну безпеку та протидіючи глобальним конкурентам, включаючи Китай», – йдеться у записці.

Джерело, знайоме з документом, повідомило Reuters, що внутрішній меморандум буде надіслано держсекретарю США Марко Рубіо для ознайомлення.

«Ми прагнемо реалізувати зовнішньополітичні цілі президента Трампа та міністра Рубіо, будучи максимально інноваційними, спритними та зосередженими», – сказав речник Держдепу, відповідаючи на запитання про меморандум.

Меморандум підписали нові керівники USAID – фінансовий директор Кеннет Джексон та головний операційний директор Джеремі Левін, які відповідають за впровадження змін.

Нагадаємо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.

Також «Главком» повідомляв, що генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку Пола Мартіна було відправлено у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації Трампа щодо USAID.

Як відомо, після шеститижневої перевірки Сполучені Штати Америки офіційно скасовують 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку.

До слова, окружний суддя США Теодор Чуанг постановив, що Ілон Маск та його Департамент з питань ефективності уряду, ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку.