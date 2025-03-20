Головна Світ Соціум
search button user button menu button

USAID відродиться у новому форматі? США розробили план

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
USAID відродиться у новому форматі? США розробили план
Меморандум підписали нові керівники USAID – фінансовий директор Кеннет Джексон та головний операційний директор Джеремі Левін
фото: REUTERS/Kent Nishimura

Запропоновані зміни передбачають ліквідацію двох десятків бюро USAID і створення нового органу

В адміністрації Дональда Трампа підготували план масштабного реформування програми міжнародної допомоги США, зосередивши фінансування на пріоритетах, що відповідають геополітичним інтересам країни. Про це йдеться у меморандумі, з яким ознайомилася агенція Reuters, передає «Главком».

У меморандумі йдеться, що нинішня модель зовнішньої допомоги є надто витратною та не сприяє зменшенню залежності інших країн від США. Запропоновані зміни передбачають ліквідацію майже двох десятків бюро USAID і створення нового органу – Агентства міжнародної гуманітарної допомоги США. Ця структура увійде до складу Державного департаменту та зосередиться на гуманітарній допомозі, реагуванні на стихійні лиха, глобальному здоров’ї та продовольчій безпеці.

Також пропонується передати політично чутливі програми, такі як просування демократії, свобода віросповідання та розширення прав жінок, під контроль Держдепартаменту.

«Цей проєкт пропонує переосмислену структуру міжнародної допомоги США та набір принципів роботи, які обіцяють відчутну віддачу Америці, водночас проектуючи американську м’яку силу, зміцнюючи нашу національну безпеку та протидіючи глобальним конкурентам, включаючи Китай», – йдеться у записці.

Джерело, знайоме з документом, повідомило Reuters, що внутрішній меморандум буде надіслано держсекретарю США Марко Рубіо для ознайомлення.

«Ми прагнемо реалізувати зовнішньополітичні цілі президента Трампа та міністра Рубіо, будучи максимально інноваційними, спритними та зосередженими», – сказав речник Держдепу, відповідаючи на запитання про меморандум.

Меморандум підписали нові керівники USAID – фінансовий директор Кеннет Джексон та головний операційний директор Джеремі Левін, які відповідають за впровадження змін.

Нагадаємо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.

Також «Главком» повідомляв, що генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку Пола Мартіна було відправлено у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації Трампа щодо USAID.

Як відомо, після шеститижневої перевірки Сполучені Штати Америки офіційно скасовують 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку.

До слова, окружний суддя США Теодор Чуанг постановив, що Ілон Маск та його Департамент з питань ефективності уряду, ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку.

Читайте також:

Теги: Свобода Дональд Трамп Меморандум суддя фінансування модель Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп наказав федеральним працівникам повернутися до офісів
Федеральні працівники стикнулися з незручностями в офісах та звинуватили Трампа
17 березня, 04:55
Представник Росії: Келлог – колишній американський генерал, він занадто близький до України
Росія попросила виключити Кіта Келлога з переговорів через проукраїнську позицію – NBC News
14 березня, 02:24
Мер Києва нагадав, що в січні столиця спрямувала 5 млрд грн на підтримку українських захисників і захисниць та на допомогу їхнім сім’ям
Кличко анонсував важливе рішення щодо підтримки захисників України
13 березня, 12:18
USAID знову опинився у центрі скандалу із документами
Керівництво USAID наказало співробітникам спалити секретні та особисті записи
12 березня, 10:51
Трамп: Це чудовий продукт – найкращий, який тільки може бути
Трамп підтримав Маска і «прорекламував» нову Tesla у дворі Білого дому
11 березня, 22:08
На початку березня довіра до Зеленського зросла до 68%. Тоді як на початку лютого, до загострення відносин із США, президенту довіряли 57% українців
Соціологи свідчать: Трамп і Венс різко підвищили рейтинги Зеленського в Україні
7 березня, 12:07
Грем: Я сподівався, що з цією угодою з видобутку корисних копалин, все пройде добре
Сенатор Грем прокоментував зустріч Зеленського і Трампа
28 лютого, 23:44
Президент США додав, що якби не зброя Америки, «ця війна відразу закінчилася б». У відповідь Зеленський сказав: «За три дні, я чув це вже від Путіна»
На зустрічі Зеленського і Трампа розгорілася жорстка суперечка
28 лютого, 19:46
Маск має своє бачення щодо кандидатури майбутнього президента
«Найкращий за всі часи»: Маск пояснив, хто може стати наступним президентом США
28 лютого, 16:56

Соціум

USAID відродиться у новому форматі? США розробили план
USAID відродиться у новому форматі? США розробили план
Чи є Трамп – ворогом континенту? Жителі країн ЄС взяли участь в опитуванні
Чи є Трамп – ворогом континенту? Жителі країн ЄС взяли участь в опитуванні
Польща раптово закликала жителів зробити запаси
Польща раптово закликала жителів зробити запаси
Британська розвідка назвала кількість втрат росіян з початку вторгнення в Україну
Британська розвідка назвала кількість втрат росіян з початку вторгнення в Україну
ЗСУ знищили командний пункт росіян у Білгородській області – Генштаб
ЗСУ знищили командний пункт росіян у Білгородській області – Генштаб
Lipton припиняє виробництво найпопулярнішого чаю? Заява компанії
Lipton припиняє виробництво найпопулярнішого чаю? Заява компанії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
137K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
120K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
27K
У мережі розгорається скандал навколо наукового керівника дисертації Усика
25K
Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)

Новини

Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Сьогодні, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua