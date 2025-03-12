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Керівництво USAID наказало співробітникам спалити секретні та особисті записи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Керівництво USAID наказало співробітникам спалити секретні та особисті записи
USAID знову опинився у центрі скандалу із документами
фото із відкритих джерел

Представник USAID наказав працівникам подрібнити або спалити секретні та кадрові документи

Чиновник Агентства з міжнародного розвитку (USAID) наказав співробітникам знищити або спалити секретні та особисті записи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету New York Times.

«Згідно з електронним листом, надісланим співробітникам , старший чиновник головного агентства з надання допомоги США, яке ліквідує адміністрація Трампа, сказав співробітникам очистити сейфи з секретними документами та особистими файлами, подрібнивши папери або поклавши їх у пакети для спалення», – йдеться у статті. 

Документи можуть мати відношення до численних судових справ, які були подані проти адміністрації Трампа та агентства з надання допомоги у зв'язку з масовими звільненнями та раптовим переміщенням співробітників, швидким розпуском агентства та заморожуванням майже всіх засобів іноземної допомоги.

«Спочатку подрібніть якнайбільше документів, а пакети для спалювання залиште на той випадок, якщо шредер стане недоступним або йому буде потрібна перерва», – цитує видання електронний лист виконувача обов'язків виконавчого секретаря Еріки Карр.

Незрозуміло, чи отримала Карр або будь-який інший посадовець USAID дозвіл від Національного управління архівів і документів на знищення документів. Федеральний закон про архіви 1950 року вимагає від урядових чиновників США запитувати схвалення в адміністрації архівів перед знищенням документів, пишуть журналісти.

«Знищені документи можуть мати відношення до кількох судових справ, які були порушені проти адміністрації Трампа та агентства з надання допомоги щодо масових звільнень і раптового переміщення співробітників, швидкого розпуску агентства та заморожування майже всієї іноземної допомоги», зазначає New York Times.

Нагадаємо, після шеститижневої перевірки Сполучені Штати Америки офіційно скасовують 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Раніше стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заявила про скасування понад 90% грантів, виділених Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у межах зовнішньої допомоги.

Крім грантів USAID, уряд також переглянув інші державні програми фінансування. Повідомляється, що скасовано приблизно 4,1 тис. державних грантів, а 2,7 тис. залишили чинними. Водночас адміністрація уточнила, що 297 контрактів перебувають на стадії перегляду.

Пояснимо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.

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Теги: Адміністрація Президента Дональд Трамп закон документи чиновник США політика

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