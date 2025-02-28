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«Найкращий за всі часи»: Маск пояснив, хто може стати наступним президентом США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Найкращий за всі часи»: Маск пояснив, хто може стати наступним президентом США
Маск має своє бачення щодо кандидатури майбутнього президента
фото із відкритих джерел

Маск вважає, що Джей Ді Венс на шляху до того, щоб стати президентом США

Мільярдер і голова Департаменту державної ефективності (DOGE) Ілон Маск назвав віцепрезидента США Джей Ді Венса найкращим на своїй посаді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку Ілона Маска у соцмережі Х.

На своїй сторінці у соцмережі Х Маск передбачив, що той може стати майбутнім президентом. «Найкращий віцепрезидент за всі часи і наш майбутній президент», – написав він про Венса.

Раніше повідомлялося, що американські держслужбовці, призначені на свої посади новим президентом США Дональдом Трампом, незадоволені вимогами глави DOGE Ілона Маска. Обурення стосуються вимог мільярдера надсилати електронною поштою список виконаної за тиждень роботи. У результаті останні кілька днів понад десять федеральних агентств, які очолюють переважно ставленики Трампа, дозволили своїм співробітникам ігнорувати вказівку Маска.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ, збільшивши повноваження Департаменту ефективності уряду (DOGE), який очолює Ілон Маск.

До слова, арезидент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський найкращий президент України.

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Теги: США Дональд Трамп політика Ілон Маск президент соцмережі

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