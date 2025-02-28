Сенатор Грем прокоментував зустріч Зеленського і Трампа

Грем: Я сподівався, що з цією угодою з видобутку корисних копалин, все пройде добре

«Я ціную те, що зробив український народ. Вони боролися як тигри..», – каже сенатор від Республіканської партії

Сенатор від республіканців США Ліндсі Грем заявив, що Зеленський «жахливо поводився» і має змінити свою позицію, або дати змогу іншій людині вести бізнес із США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пресконференцію з журналістами у Вашингтоні 28 лютого.

«Зеленський унеможливив продати американцям ідею того, що він є гарною інвестицією американцям», – сказав Грем.

Грем назвав суперечку Трампа та Зеленського «повною катастрофою». Також він розповів, що бував в Україні 8-9 раз та розуміє наслідки дій Путіна проти України.

«Я ціную те, що зробив український народ. Вони боролися як тигри. Зрештою, я сподівався, що з цією угодою з видобутку корисних копалин, яка стане трансформаційною у відносинах, все пройде добре», – каже сенатор від Республіканської партії.

Крім того, Грем заявив, що розмовляв із Зеленським вранці 28 лютого та закликав його не вестися на провокації. Ще він зазначив, що Трамп був у гарному настрої вчора ввечері.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не підписали угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

Крім того, стало відомо, що держдепартамент США цього тижня ухвалив рішення припинити програму Агентства з міжнародного розвитку (USAID), спрямовану на відновлення української енергетики. Протягом останніх років у межах цієї ініціативи було вкладено сотні мільйонів доларів, щоб підтримати стійкість енергосистеми країни після російських атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.