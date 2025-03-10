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Сполучені Штати офіційно закривають 83% програм USAID – Рубіо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сполучені Штати офіційно закривають 83% програм USAID – Рубіо
Програми USAID, які не було скасовано, передадуть під управління Департаменту державної ефективності
фото: Reuters

Держсекретар США заявив, що понад 5 тис. контрактів USAID не слугували національним інтересам країни

Після шеститижневої перевірки Сполучені Штати Америки офіційно скасовують 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо.

Як написав Рубіо, на 5,2 тис. контрактів, які зараз скасовуються, було витрачено десятки мільярдів доларів у спосіб, який «не слугував (а в деяких випадках навіть шкодив) основним національним інтересам Сполучених Штатів».

«Після консультацій з Конгресом ми маємо намір передати решту 18% програм, які ми зберігаємо (близько 1000), для більш ефективного адміністрування під керівництвом Державного департаменту. Дякуємо DOGE та нашим працьовитим співробітникам, які доклали багато зусиль, щоб досягти цієї історичної реформи, яка давно назріла», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заявила про скасування понад 90% грантів, виділених Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у межах зовнішньої допомоги.

Крім грантів USAID, уряд також переглянув інші державні програми фінансування. Повідомляється, що скасовано приблизно 4,1 тис. державних грантів, а 2,7 тис. залишили чинними. Водночас адміністрація уточнила, що 297 контрактів перебувають на стадії перегляду.

Нагадаємо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.

Також «Главком» повідомляв, що генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку Пола Мартіна було відправлено у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації Трампа щодо USAID.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа почала масові скорочення в Агентстві з міжнародного розвитку

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Теги: грант фінансування Марко Рубіо США

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