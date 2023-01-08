Узбекистан призупинив продаж усіх препаратів індійської компанії Marion Biоtech

Після прийому лікарського сиропу індійської фармацевтичної компанії померли близько 20 дітей

Міністерство охорони здоров'я Узбекистану призупинило реалізацію всіх препаратів індійської компанії Marion Biоtech. Про це повідомила пресслужба МОЗ Узбекистану.

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Зазначається, що у засобах «Док-1 Макс» та «Амбронол« знайшли небезпечні токсини. Раніше від приймання ліків від кашлю в республіці померли близько 20 дітей.

У повідомленні МОЗ Узбекистану сказано, що поглиблений контроль якості показав, що в деяких серіях препаратів «Док-1 Макс» та «Амбронол» замість пропіленгліколю або разом з ним містилися етиленгліколь та діетиленгліколь.

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Раніше таблетки та сироп «Док-1 Макс» зняли з продажу в аптеках. За фактом загибелі дітей Служба державної безпеки Узбекистану порушила карну справу. Співробітникам імпортера препарату – «Наукового центру стандартизації лікарських засобів» загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після прийому лікарського сиропу індійської фармацевтичної компанії для полегшення симптомів застуди та грипу в Узбекистані померли 18 дітей.

Варто зауважити, що уе вже не перший випадок коли гинуть діти від індійських ліків. Всесвітня організація охорони здоров’я проводить розслідування щодо препаратів індійської фармкомпанії, які могли спричинити загибель 66 дітей у Гамбії.

Наприкінці липня медичні органи Гамбії виявили збільшення випадків гострого ураження нирок серед дітей віком до 5 років. Зараз відомо про 66 летальних випадків. Усі діти вживали сиропи проти кашлю. Йдеться про пероральний розчин прометазину, дитячий сироп проти кашлю Kofexmalin, дитячий сироп проти кашлю Makoff та сироп проти застуди Magrip N.