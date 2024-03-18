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Чеський перевізник запустить другий залізничний маршрут до України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Чеський перевізник запустить другий залізничний маршрут до України
Компанія RegioJet – другий за величиною автобусний перевізник у Європі та найбільший приватний залізничний пасажирський перевізник у Центральній Європі
фото з відкритих джерел

Поїзди з Праги до Чопа курсуватимуть із 27 березня

Чеський приватний залізничний оператор RegioJet повідомив про запуск нового маршруту в Україну. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

«З 27 березня додаємо другу лінію до України: через Словаччину до Чопа. Тепер ви можете обрати одну з двох ліній, які забезпечать вам комфортну подорож за вигідними цінами», – йдеться у повідомленні.

Виїзд із Чопа або Праги – у другій половині дня, заявлена тривалість подорожі на цьому сегменті – близько 13 годин. Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага – Кошице, що складається з 18 вагонів.

У поїздах також передбачені купе для жінок. Вечеря та сніданок безкоштовні для кожного пасажира. Вартість квитків варіюється від 18,9 до 67,9 євро з урахуванням харчування.

Інший маршрут RegioJet в Україну об’єднує Прагу та Київ із пересадкою на поїзди «Укразалізниці» у польському Перемишлі. Рейс триває 22 години.

Компанія RegioJet – другий за величиною автобусний перевізник у Європі та найбільший приватний залізничний пасажирський перевізник у Центральній Європі.

Нагадаємо, Чехія запропонує заборонити імпорт російського зерна до країн ЄС.

«Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні були в списку санкцій і не подорожували до Європи», – зазначив Виборний. Прем'єр-міністр Петр Фіала виступить з позицією Чехії на наступному засіданні Європейської ради.

Стало відомо, що перші партії боєприпасів, закуплених Чехією у третіх країнах, почнуть надходити до України найближчими тижнями. 

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Теги: харчування подорож Чехія залізниця

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