Розстріл українських військовополонених у Кринках: Київ звернувся в ООН та Червоний Хрест

Омбудсман наголосив, що убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином:

7 квітня в мережі поширилося відео, як росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. Україна звернулася з офіційними листами до ООН та МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного Хреста), аби організації задокументували цей факт. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Коли саме і де був скоєний злочин, наразі невідомо. За попередньою інформацією, сталося це біля села Кринки на Херсонщині. На відео видно, що троє беззбройних українських воїнів лежать у рівчаку, а російські окупанти умисно їх розстрілюють», – зазначив Дмитро Лубінець.

Омбудсман наголосив, що убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином: «Такі випадки, на жаль, непоодинокі та є системною практикою підступного ворога».

«Щодо чергового порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт. Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями», – зауважив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Дмитро Лубінець наголосив, що світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал, що сліди воєнних злочинів не вдасться приховати: «Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази».

Нагадаємо, що росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

На кадрах видно, як представник ЗС РФ кілька разів стріляє у беззбройних нерухомих військових, імовірно з автомата. В описі під записом зазначено, що подія відбулася поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.