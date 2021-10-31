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    В аеропорту Адена прогримів вибух: шестеро загиблих, понад півтора десятка поранених

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    Імовірно, в аеропорту стався терористичний акт - В аеропорту Адена прогримів вибух: шестеро загиблих, понад півтора десятка поранених

    Імовірно, в аеропорту стався терористичний акт

    Фото з відкритих джерел

    Точна причина вибуху наразі невідома

    У суботу, 29 жовтня, ввечері на головному вході, що веде до міжнародного аеропорту в південному портовому місті Ємену Аден, стався сильний вибух, внаслідок чого загинули щонайменше шестеро людей. Про це з посиланням на співробітника служби безпеки повідомляє Xinhua.

    «Припаркована вантажівка вибухнула біля головного зовнішнього входу в аеропорт Адена, знищивши кілька автомобілів і спровокувавши величезний вибух у цьому районі», – повідомило джерело у місцевій службі безпеки на умовах анонімності.

    «Є суперечливі повідомлення про причини вибуху, оскільки деякі початкові відомості вказують на те, що несправність в електромережі призвела до вибуху припаркованої вантажівки з великою кількістю дизельного палива неподалік аеропорту», – сказав він.

    Він зазначив, що інші непідтверджені повідомлення припускають, що мініпастка була висаджена в повітря дистанційно і спровокувала «терористичний» вибух в аеропорту.

    Місцеве медичне джерело в державній лікарні Джамхуріа в Адені підтвердило, що внаслідок вибуху на місці події загинули щонайменше шестеро людей і понад 16 отримали поранення.

    Місцевий уряд Адена не опублікував жодних роз'яснень щодо вибуху, який потряс єдиний аеропорт міста.

    Теги: вибух аеропорт Ємен
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    В аеропорту Адена прогримів вибух: шестеро загиблих, понад півтора десятка поранених