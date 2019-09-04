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    У світі

    В аеропорту Москви зіткнулися крилами два літаки

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    Перший літак був порожній, другий - готувався до вильоту в Пекін з пасажирами - В аеропорту Москви зіткнулися крилами два літаки
    Перший літак був порожній, другий - готувався до вильоту в Пекін з пасажирами
    Фото: capitalmoscow

    Літаки авіакомпаній Royal Flight і «Аерофлот» при буксируванні зіткнулися крилами по дотичній

    Два літаки зіткнулися крилами на злітно-посадковій смузі в московському аеропорту Шереметьєво.

    Про це «Тасс» повідомило у вівторок джерело в авіаційних службах.

    «В Шереметьєво на злітно-посадковій (смузі) зіткнулися два літаки. Пасажирів зараз евакуюють, лайнери оглядають техніки. Інформації про постраждалих немає», - повідомив співрозмовник агентства.

    Як уточнило джерело, літаки авіакомпаній Royal Flight і «Аерофлот» при буксируванні зіткнулися крилами по дотичній.

    Перший літак був порожній, другий - готувався до вильоту в Пекін з пасажирами.

    «Зараз пасажири евакуйовані, їх пересадять на інший борт, після чого він вилетить», - додає ЗМІ.

    Нагадаємо, новий двомісний, вдосконалений винищувач МіГ-35Д «покоління 4++» втратив велику панель зі свого лівого крила після зльоту під час демонстрації польоту на авіасалоні МАКС-2019 на авіабазі Жуковський під Москвою 29 серпня.

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