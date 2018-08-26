В аеропорту Праги евакуювали сотню пасажирів через задимлення літака



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: airlive.net Евакуація пасажирів

Для евакуації пасажирів використовували надувні трапи, які підвезли відразу після посадки

В аеропорту Праги евакуювали пасажирів літака через задимлення в салоні. Про це повідомляє Aіrlive.

Інцидент стався на борту рейсу Монастир - Прага, який приземлився в аеропорту імені Вацлава Гавела. Для евакуації пасажирів використовували надувні трапи, які підвезли відразу після посадки. Всього було евакуйовано близько 100 осіб.

Прес-секретар аеропорту Маріка Яноушкова підтвердила, що евакуація пройшла успішно, ніхто не постраждав.

На даний момент причини виникнення задимлення в салоні з'ясовуються.

Нагадаємо, декілька днів тому у Перу літак сів «на пузо».

До слова, у Росії в небі загорівся літак із 202 пасажирами на борту.