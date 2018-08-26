  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В аеропорту Праги евакуювали сотню пасажирів через задимлення літака

    • Розсилка
    Евакуація пасажирів - В аеропорту Праги евакуювали сотню пасажирів через задимлення літака
    Фото: airlive.net
    Евакуація пасажирів

    Для евакуації пасажирів використовували надувні трапи, які підвезли відразу після посадки

    В аеропорту Праги евакуювали пасажирів літака через задимлення в салоні. Про це повідомляє Aіrlive.

    Інцидент стався на борту рейсу Монастир - Прага, який приземлився в аеропорту імені Вацлава Гавела. Для евакуації пасажирів використовували надувні трапи, які підвезли відразу після посадки. Всього було евакуйовано близько 100 осіб.

    Прес-секретар аеропорту Маріка Яноушкова підтвердила, що евакуація пройшла успішно, ніхто не постраждав.

    На даний момент причини виникнення задимлення в салоні з'ясовуються.

    Нагадаємо, декілька днів тому у Перу літак сів «на пузо».

    До слова, у Росії в небі загорівся літак із 202 пасажирами на борту.

    Читайте також
    Чехія літак аеропорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ