В аеропорту Праги евакуювали сотню пасажирів через задимлення літака
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Фото: airlive.net
Евакуація пасажирів
Для евакуації пасажирів використовували надувні трапи, які підвезли відразу після посадки
В аеропорту Праги евакуювали пасажирів літака через задимлення в салоні. Про це повідомляє Aіrlive.
Інцидент стався на борту рейсу Монастир - Прага, який приземлився в аеропорту імені Вацлава Гавела. Для евакуації пасажирів використовували надувні трапи, які підвезли відразу після посадки. Всього було евакуйовано близько 100 осіб.
Прес-секретар аеропорту Маріка Яноушкова підтвердила, що евакуація пройшла успішно, ніхто не постраждав.
На даний момент причини виникнення задимлення в салоні з'ясовуються.
Нагадаємо, декілька днів тому у Перу літак сів «на пузо».
До слова, у Росії в небі загорівся літак із 202 пасажирами на борту.