В аеропорту Тегерана екстрено сів пасажирський літак



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Літак належить авіакомпанії Iran Air Tour

Ніхто з пасажирів або членів екіпажу не постраждав

В аеропорту Тегерана Мехрабад у суботу, 25 січня, здійснив екстрену посадку літак місцевої авіакомпанії Iran Air Tour.

Про це повідомляє агентство Tansim.

Зазначається, що літак вилетів в Стамбул з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, але зіткнувся з технічною несправністю і повернувся в іншу повітряну гавань іранської столиці.

За словами представника аеропорту імені Хомейні, ніхто з пасажирів або членів екіпажу не постраждав. Їх кількість не уточнюється.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на 25 січня перебуває у в’язниці.