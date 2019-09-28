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    У світі

    В Афганістані продовжили президентські вибори

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    В Афганістані продовжили президентські вибори - В Афганістані продовжили президентські вибори
    В Афганістані продовжили президентські вибори
    Фото: aa.com.tr

    Вибори продовжили на дві години у зв'язку з повідомленнями про акти насильства

    В Афганістані продовжили час голосування на президентських виборах на дві години у зв'язку з повідомленнями про акти насильства.

    Про це повідомляє Anadolu.

    «Голосування на президентських виборах в Афганістані завершилася в суботу, процес ознаменувався кількома випадками насильства», - йдеться в повідомленні.

    Влада країни час голосування продовжили на дві години, враховуючи повідомлення про те, що кілька виборчих дільниць закривалися через загрозу безпеці людей.

    При цьому на прес-конференції в Кабулі голова незалежної виборчої комісії країни Ґава Алам Нурістані висловив задоволення ходом голосування на виборах.

    Раніше повідомлялося, що в Афганістані завершилися чергові вибори президента країни.

    Нагадаємо, що президентські вибори в Афганістані вже двічі переносилися. Соціологи виділили декількох фаворитів, в тому числі чинного прем’єра Абдуллу Абдуллу. Чинний афганський лідер Ашраф Гані також висунув свою кандидатуру.

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