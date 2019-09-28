В Афганістані продовжили президентські вибори



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В Афганістані продовжили президентські вибори Фото: aa.com.tr

Вибори продовжили на дві години у зв'язку з повідомленнями про акти насильства

В Афганістані продовжили час голосування на президентських виборах на дві години у зв'язку з повідомленнями про акти насильства.

Про це повідомляє Anadolu.

«Голосування на президентських виборах в Афганістані завершилася в суботу, процес ознаменувався кількома випадками насильства», - йдеться в повідомленні.

Влада країни час голосування продовжили на дві години, враховуючи повідомлення про те, що кілька виборчих дільниць закривалися через загрозу безпеці людей.

При цьому на прес-конференції в Кабулі голова незалежної виборчої комісії країни Ґава Алам Нурістані висловив задоволення ходом голосування на виборах.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані завершилися чергові вибори президента країни.

Нагадаємо, що президентські вибори в Афганістані вже двічі переносилися. Соціологи виділили декількох фаворитів, в тому числі чинного прем’єра Абдуллу Абдуллу. Чинний афганський лідер Ашраф Гані також висунув свою кандидатуру.