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    У світі

    В Афганістані завершилися вибори президента

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    Президентські вибори в Афганістані - В Афганістані завершилися вибори президента
    Президентські вибори в Афганістані
    Фото: AFP / Hoshang Hashimi

    Незалежна виборча комісія Афганістану прийняла рішення на дві години продовжити голосування на президентських виборах в країні

    В Афганістані завершилися чергові вибори президента країни.

    Про це пише агентство France Press.

    «Через те, що кілька сотень виборчих дільниць відкрилися з великим запізненням або зовсім не відкрилися через погрози безпеки, Незалежна виборча комісія Афганістану прийняла рішення на дві години продовжити голосування на президентських виборах в країні, що відбулися 28 вересня», – йдеться в повідомленні.

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    У кількох випадках загрози були втілені у реальність: в ході голосування відбулося відразу дев’ять вибухів. Один з найбільших – на виборчій дільниці в Кандагарі, на півдні Афганістану. В результаті вибуху постраждали 15 осіб.

    Схожий вибух прогримів на сході країни – жертвою стала одна людина, ще двоє отримали поранення.

    У столиці Афганістану – Кабулі, в результаті зіткнень було поранено два десятки людей. Медики повідомляють також про випадки нападів на машини «швидкої допомоги».

    Як повідомлялося, незалежна виборча комісія Афганістану сьогодні вдень втратила зв’язок з 870 дільницями для голосування.

    Нагадаємо, що президентські вибори в Афганістані вже двічі переносилися. Соціологи виділили декількох фаворитів, в тому числі чинного прем’єра Абдуллу Абдуллу. Чинний афганський лідер Ашраф Гані також висунув свою кандидатуру.

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