В Афганістані завершилися вибори президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президентські вибори в Афганістані Фото: AFP / Hoshang Hashimi

Незалежна виборча комісія Афганістану прийняла рішення на дві години продовжити голосування на президентських виборах в країні

В Афганістані завершилися чергові вибори президента країни.

Про це пише агентство France Press.

«Через те, що кілька сотень виборчих дільниць відкрилися з великим запізненням або зовсім не відкрилися через погрози безпеки, Незалежна виборча комісія Афганістану прийняла рішення на дві години продовжити голосування на президентських виборах в країні, що відбулися 28 вересня», – йдеться в повідомленні.

У кількох випадках загрози були втілені у реальність: в ході голосування відбулося відразу дев’ять вибухів. Один з найбільших – на виборчій дільниці в Кандагарі, на півдні Афганістану. В результаті вибуху постраждали 15 осіб.

Схожий вибух прогримів на сході країни – жертвою стала одна людина, ще двоє отримали поранення.

У столиці Афганістану – Кабулі, в результаті зіткнень було поранено два десятки людей. Медики повідомляють також про випадки нападів на машини «швидкої допомоги».

Як повідомлялося, незалежна виборча комісія Афганістану сьогодні вдень втратила зв’язок з 870 дільницями для голосування.

Нагадаємо, що президентські вибори в Афганістані вже двічі переносилися. Соціологи виділили декількох фаворитів, в тому числі чинного прем’єра Абдуллу Абдуллу. Чинний афганський лідер Ашраф Гані також висунув свою кандидатуру.