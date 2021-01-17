В Афганістані вбили двох суддів Верховного суду

На цей час жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальності за напад

В столиці Афганістану Кабулі бойовики вбили двох жінок – суддів Верховного суду.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на владу країни.

«Речник Верховного суду Ахмад Фахім Кавім заявив, що жінки їхали до свого офісу, коли бойовики відкрили вогонь по їхньому автомобілю під час ранкової години пік 17 січня. Водій жінок був поранений внаслідок нападу», – йдеться в повідомленні.

В поліції Афганістану підтвердили факт нападу та розпочали розслідування.

Імен загиблих поки не називають.

На цей час жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальності за напад.

Представники США й Афганістану звинувачували «Талібан» у низці вбивств, що сталися у великих містах Афганістану, де, попри мирні зусилля для закінчення 19-річної війни, насильство не вщухає.

«Талібан» заперечує причетність до вбивств.

Нагадаємо, ще минулого року США почали процес виведення своїх військ з території Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з радикальним рухом «Талібан».