На Донеччині судять поліцейського за вбивство браконьєра

Правоохоронця звинувачують у перевищенні службових повноважень

Поліцейського, який застрелив «чорного лісоруба» будуть судити на Донеччині. Як повідомляє УНН, правоохоронця звинувачують у «перевищенні влади або службових повноважень»

«Розслідуванням встановлено, що 16 січня 2021 року співробітниками Кальміуського відділення поліції Центрального ВП ГУНП в Донецькій області у лісосмузі неподалік с. Сартана Кальміуського району м. Маріуполя виявлено незаконну порубку лісу групою осіб. Під час документування цього факту працівниками поліції у «лісорубів» вилучено їх обладнання та два автомобілі: легковий «ВАЗ-2112» та вантажівку «ГАЗ-3302», – повідомили в прокуратурі.

Далі на місце події приїхав 66-річний батько одного з правопорушників, попри заборону сів за кермо вантажівки, що вилучалась поліцейськими, та почав рух.

«За попередніми даними, з метою зупинки автомобіля один з поліцейських застосував вогнепальну зброю, в результаті чого водій отримав смертельне поранення та загинув на місці», – зазначили правоохоронці.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин зазначеної події, призначено низку експертиз.

Відзначимо, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за фактом спричинення смерті особі працівником правоохоронного органу із попередньою кваліфікацією за частиною 1 статті 115 («вбивство») та частиною 3 статті 365 («перевищення влади або службових повноважень») Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося раніше, в листопаді правоохоронці Донеччини затримали групу «чорних лісорубів», що вирубали в лісопосадках і продали деревини на суму в 500 тис гривень.