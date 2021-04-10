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    В Афінах застрелили журналіста, який висвітлював кримінальні теми

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    Вбивства журналістів у країнах ЄС відбуваються вкрай рідко<i></i> - В Афінах застрелили журналіста, який висвітлював кримінальні теми
    Вбивства журналістів у країнах ЄС відбуваються вкрай рідко
    Фото: Intime

    З місця під будинком Йоргоса Караіваза поліція вилучила 17 гільз

    У грецьких Афінах застрелили журналіста Йоргоса Караіваза, який працював на телеканалі Star, а також вів новинний блог.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Як повідомила поліція 9 квітня, двоє невідомих на мотоциклі зробили кілька пострілів на вулиці перед будинком Караіваза в районі Алімос.

    Місцева щоденна газета Kathimerini повідомила, що сусіди не чули пострілів, що може означати використання злочинцями глушників. З місця події поліція вилучила 17 гільз.

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    В Афінах застрелили журналіста, який висвітлював кримінальні теми
    В Афінах застрелили журналіста, який висвітлював кримінальні теми
    В Афінах застрелили журналіста, який висвітлював кримінальні теми
    В Афінах застрелили журналіста, який висвітлював кримінальні теми
    В Афінах застрелили журналіста, який висвітлював кримінальні теми
    Фото: Intime

    Про мотиви вбивства наразі невідомо. Але в заяві, опублікованій в блозі Караіваза, йдеться, що він став мішенню через свою роботу.

    «Хтось вирішив його заткнути кулями, змусити перестати писати», – йдеться в заяві.

    «Це вбивство вразило всіх нас», – заявила пресслужба уряду. Влада вказала, що розслідування триває, а вбивць знайдуть.

    Євросоюз назвав вбивство Караіваза «підлим і боягузливим актом».

    Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: «Європа виступає за свободу, а свобода преси, можливо, найбільш священна з усіх. Журналісти повинні мати можливість працювати безпечно. Мої думки з родиною Ґіорґоса Караіваза. Я сподіваюся, що злочинці незабаром будуть притягнуті до відповідальності».

    Вбивства журналістів у країнах ЄС відбуваються вкрай рідко.

    Теги: кримінал Європа Греція вбивство розслідування поліція журналіст влада
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