В Афінах застрелили журналіста, який висвітлював кримінальні теми

З місця під будинком Йоргоса Караіваза поліція вилучила 17 гільз

У грецьких Афінах застрелили журналіста Йоргоса Караіваза, який працював на телеканалі Star, а також вів новинний блог.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомила поліція 9 квітня, двоє невідомих на мотоциклі зробили кілька пострілів на вулиці перед будинком Караіваза в районі Алімос.

Місцева щоденна газета Kathimerini повідомила, що сусіди не чули пострілів, що може означати використання злочинцями глушників. З місця події поліція вилучила 17 гільз.

Про мотиви вбивства наразі невідомо. Але в заяві, опублікованій в блозі Караіваза, йдеться, що він став мішенню через свою роботу.

«Хтось вирішив його заткнути кулями, змусити перестати писати», – йдеться в заяві.

«Це вбивство вразило всіх нас», – заявила пресслужба уряду. Влада вказала, що розслідування триває, а вбивць знайдуть.

Євросоюз назвав вбивство Караіваза «підлим і боягузливим актом».

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: «Європа виступає за свободу, а свобода преси, можливо, найбільш священна з усіх. Журналісти повинні мати можливість працювати безпечно. Мої думки з родиною Ґіорґоса Караіваза. Я сподіваюся, що злочинці незабаром будуть притягнуті до відповідальності».

Вбивства журналістів у країнах ЄС відбуваються вкрай рідко.