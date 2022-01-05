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    Протести у Казахстані: карта міст, які охопили масові безлади

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    Найбільші міста Казахстану охопили протести - Протести у Казахстані: карта міст, які охопили масові безлади
    Найбільші міста Казахстану охопили протести
    фото скріншот відео

    Найкритичніша ситуація в місті Алмати

    Масові мітинги у Казахстані, які розгорнулися на тлі невдолення населення спробою влади підняти ціни на пальне, уже охопили 15 міст країни. Про це повідомляє телеграм-канал «Настоящее время».

    Найбільші міста Казахстану охопили протести, у кількох масові безлади та захоплення адмінбудівель. Також у кількох містах діє режим надзвичайного стану.

    Найбільш критичною ситуація є в Алмати. Там крім мітингів, тривають і масові безлади та захоплення адмінбудівель – акимату, прокуратури та колишньої резиденції президента, а також вже й аеропорту. Також там діє режим надзвичайного стану. До наведення порядку в місті влада залучила військових.

    В Актобе також тривають мітинги та масові безлади. Мітингувальники намагалися захопити акимат, однак силовики застосували водомети.

    Ситуація в інших містах виглядає так:

    • Нур-Султан – діє режим надзвичайного стану;
    • Усть-Камнегорськ – мітинги та залучення військових;
    • Талдикорган – мітинги. Протестувальники спробували повалити пам'ятник Назарбаєву;
    • Шимкент – мітинги;
    • Семей – мітинги;
    • Павлодар – мітинги;
    • Кокшетау – мітинги;
    • Костанай – мітинги;
    • Уральськ – мітинги;
    • Атирау – мітинги;
    • Актау – режим надзвичайного стану та залучення військових;
    • Жанаозен – мітинги;
    • Жезказган – мітинги.

    Нагадаємо, у Казахстані протестувальники захопили аеропорт Алмати.

    Через масові заворушення колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв йде з посади голови Ради безпеки. Цю посаду обійме чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв.

    Як повідомлялося, учасники масових протестів почали зносити пам'ятник першому президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву.

    У Казахстані учасники масових акцій протестів захопили аеропорт Алмати. Про це повідомляє Telegram-канал Orda з посиланням на очевидців.

    За даними каналу, зараз триває евакуація співробітників.

    Як раніше повідомлялося, у бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон. Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76.

    Як відомо, у Казахстані відключили інтернет та мобільний зв’язок. Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

    За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

    Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

    Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

    Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.

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    Теги: Казахстан літак аеропорт надзвичайний стан активісти кордон Нурсултан Назарбаєв Касим-Жомарт Токаєв влада пальне евакуація
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    Протести у Казахстані: карта міст, які охопили масові безлади