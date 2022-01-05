Протести у Казахстані: карта міст, які охопили масові безлади

Найкритичніша ситуація в місті Алмати

Масові мітинги у Казахстані, які розгорнулися на тлі невдолення населення спробою влади підняти ціни на пальне, уже охопили 15 міст країни. Про це повідомляє телеграм-канал «Настоящее время».

Найбільші міста Казахстану охопили протести, у кількох масові безлади та захоплення адмінбудівель. Також у кількох містах діє режим надзвичайного стану.

Найбільш критичною ситуація є в Алмати. Там крім мітингів, тривають і масові безлади та захоплення адмінбудівель – акимату, прокуратури та колишньої резиденції президента, а також вже й аеропорту. Також там діє режим надзвичайного стану. До наведення порядку в місті влада залучила військових.

В Актобе також тривають мітинги та масові безлади. Мітингувальники намагалися захопити акимат, однак силовики застосували водомети.

Ситуація в інших містах виглядає так:

Нур-Султан – діє режим надзвичайного стану;

Усть-Камнегорськ – мітинги та залучення військових;

Талдикорган – мітинги. Протестувальники спробували повалити пам'ятник Назарбаєву;

Шимкент – мітинги;

Семей – мітинги;

Павлодар – мітинги;

Кокшетау – мітинги;

Костанай – мітинги;

Уральськ – мітинги;

Атирау – мітинги;

Актау – режим надзвичайного стану та залучення військових;

Жанаозен – мітинги;

Жезказган – мітинги.

Нагадаємо, у Казахстані протестувальники захопили аеропорт Алмати.

Через масові заворушення колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв йде з посади голови Ради безпеки. Цю посаду обійме чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв.

Як повідомлялося, учасники масових протестів почали зносити пам'ятник першому президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву.

У Казахстані учасники масових акцій протестів захопили аеропорт Алмати. Про це повідомляє Telegram-канал Orda з посиланням на очевидців.

За даними каналу, зараз триває евакуація співробітників.

Як раніше повідомлялося, у бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон. Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76.

Як відомо, у Казахстані відключили інтернет та мобільний зв’язок. Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.