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    Думки вголос

    Події в Казахстані стали несподіванкою для Кремля

    • Андрій Рева

      Екс-міністр соціальної політики України

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    Справжня революція&nbsp;&ndash; це стихійне явище, яке неможливо контролювати - Події в Казахстані стали несподіванкою для Кремля
    Справжня революція – це стихійне явище, яке неможливо контролювати
    фото: Baza

    Події розвиваються надто швидко. Жодні експерти за ними не встигають

    Мовою оригіналу

    Удивительные события происходят в стране, которую ещё совсем недавно приводили как пример стабильности и развития. Как пример позитивных результатов, которые достигаются благодаря «просвещенному авторитаризму», сильной руке.

    Как альтернативу украинским Майданам. И?

    Все изменилось в одночасье. События развиваются настолько быстро, что за ними не поспевают не только журналисты, но и сами казахстанцы.

    Примечательно, что события в Казахстане застали врасплох и российское руководство, с его вездесущим и всезнающим ФСБ. Ан нет! И для них события стали полной неожиданностью.

    Причины происходящего задним числом огласят многочисленные «эксперты» и «специалисты». Не сомневаюсь, что многие будут вопить «а я же говорил, что это будет!». Может и говорил. Но как-то тихо. Никто не расслышал.

    Потому что главный вывод из происходящего следующий: народное восстание, точнее, его дату – предвидеть невозможно. Это как стихийная сила природы. Как землетрясение. Как цунами. Сомневаетесь?

    Тогда вот вам исторический пример.

    Январь 1917 года, в Цюрихе (Швейцария) В.И. Ленин делает доклад о революции 1905 года. Вот что он тогда сказал:

    «Мы, старики, может быть, не доживём до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодёжь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции».

    Ленин В.И., Доклад о революции 1905 г./ Полное собрание сочинений, Том 30, М., «Издательство политической литературы», 1967 г., с. 328.

    И это было сказано за четыре недели до февральской революции в России, свергшей самодержавие! Так что расслабьтесь, господа доморощенные эксперты. Народные выступления, конечно, неизбежны в странах с авторитарной формой правления. Это правда.

    Но вот когда рванёт и что будет поводом – не может знать никто.

    А нам, украинцам, надо сделать свои выводы из происходящего. Не завидовать чужому авторитарному счастью и тюремному порядку. Да, в тюрьме плохонько, но кормят по распорядку. И макароны бесплатные.

    Но надо помнить, как справедливо заметил один очень дружественный зелёной власти олигарх – касса на выходе.

    А посему, в завершение хочу напомнить одну величайшую мысль величайшего (на самом деле) политического деятеля современности – Уинстона Черчилля: «Демократия – плохая форма правления, однако ничено лучшего человечество не придумало».

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    Джерело: блог Андрія Реви

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    Теги: Казахстан протест активісти
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    Події в Казахстані стали несподіванкою для Кремля