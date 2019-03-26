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    У світі

    В Амстердамі знайшли викрадену 20 років тому картину Пікассо

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    Найулюбленіша картина Пікассо &laquo;Buste de Femme&raquo; була написана 1938 року - В Амстердамі знайшли викрадену 20 років тому картину Пікассо
    Найулюбленіша картина Пікассо «Buste de Femme» була написана 1938 року

    Картина Buste de Femme у 1999 році коштувала чотири мільйони євро

    В Амстердамі знайшли викрадену 20 років тому картину Пабло Пікассо «Buste de Femme». Про це повідомляє NOS.

    «Buste de Femme, картина Пабло Пікассо, що була викрадена в 1999 році, була знайдена в Амстердамі», - йдеться у повідомленні.

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    Робота коштувала 4 мільйони євро, коли її викрали 20 років тому, з яхти саудівського бізнесмена у Франції. Тоді за неї також було обіцяно винагороду у розмірі близько 400 000 євро. Та попри це, твір тоді так і не повернули.

    Знайшов картину нідерландський арт-детектив на прізвисько «Індіана Джонс», справжнє ім’я - Артур Бренд. Пошуки картини, вартість якої нині оцінюють у 25 млн євро, він розпочав у 2015 році.

    Згідно з повідомленням, виявилося, що картина потрапила в кримінальний світ і передавалася з рук у руки, як застава. Згодом вона дісталася нідерландському бізнесмену. Справу про викрадення розслідували нідерландська та французька поліція.

    Правоохоронці повідомили, що не будуть притягувати до відповідальності бізнесмена, бо той не знав про викрадення і був певен, що отримав твір у законний спосіб.

    «Buste de Femme» була написана 1938 року. Вона була однією з найулюбленіших картин Пікассо і залишалася в будинку художника аж до самої його смерті.

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