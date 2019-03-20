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    У світі

    В Австралії на берег викинуло рідкісну двометрову сонячну рибу

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    <p>Один із рибалок розповів, що побачивши рибу, чоловіки спочатку подумали, що це дерево</p> - В Австралії на берег викинуло рідкісну двометрову сонячну рибу

    Один із рибалок розповів, що побачивши рибу, чоловіки спочатку подумали, що це дерево

    Фото: Daily Mail

    Довжина риби досягає двох із половиною метрів, а вага становить кілька сотень кілограмів

    Біля берегів Південної Австралії рибалки виявили гігантську сонячну рибу. Про це у вівторок, 19 березня, повідомила газета Daily Mail.

    Відзначається, що довжина риби досягає двох із половиною метрів, а вага становить кілька сотень кілограмів. Її виявили за 25 кілометрів на схід від гирла річки Мюррей.

    Один із рибалок розповів, що побачивши рибу, чоловіки спочатку подумали, що це дерево. Фото з істотою, яке потрапили в соцмережу, багато користувачів сприйняли як фейк.

    «Вони (риби) часто їдять поліетиленові пакети, думаючи, що це медузи, що може привести до загибелі», - уточнив Ральф Фостер із Південно-Австралійського музею.

    Як вказує видання, сонячна риба може вирости до трьох метрів у довжину, більше чотирьох - у висоту і важити до двох із половиною тонн.

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    В Австралії на берег викинуло рідкісну двометрову сонячну рибу
    В Австралії на берег викинуло рідкісну двометрову сонячну рибу
    В Австралії на берег викинуло рідкісну двометрову сонячну рибу
    В Австралії на берег викинуло рідкісну двометрову сонячну рибу

    Представників цього виду зустрічають переважно у тропічних водах і часто плутають з акулами через схожі плавники.

    Сонячна риба вважається делікатесом у деяких частинах Азії, включаючи Японію, Корею і Тайвань.

    Раніше в шлунку загиблого кита знайшли 40 кілограмів пластикових пакетів.

    Нагадаємо, Європейське хімічне агентство, яке базується в Гельсінкі, запропонувало всім країнам ЄС запровадити новий захід для боротьби із пластиком. 

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