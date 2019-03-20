В Австралії на берег викинуло рідкісну двометрову сонячну рибу



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Один із рибалок розповів, що побачивши рибу, чоловіки спочатку подумали, що це дерево Фото: Daily Mail

Довжина риби досягає двох із половиною метрів, а вага становить кілька сотень кілограмів

Біля берегів Південної Австралії рибалки виявили гігантську сонячну рибу. Про це у вівторок, 19 березня, повідомила газета Daily Mail.

Відзначається, що довжина риби досягає двох із половиною метрів, а вага становить кілька сотень кілограмів. Її виявили за 25 кілометрів на схід від гирла річки Мюррей.

Один із рибалок розповів, що побачивши рибу, чоловіки спочатку подумали, що це дерево. Фото з істотою, яке потрапили в соцмережу, багато користувачів сприйняли як фейк.

«Вони (риби) часто їдять поліетиленові пакети, думаючи, що це медузи, що може привести до загибелі», - уточнив Ральф Фостер із Південно-Австралійського музею.

Як вказує видання, сонячна риба може вирости до трьох метрів у довжину, більше чотирьох - у висоту і важити до двох із половиною тонн.

Представників цього виду зустрічають переважно у тропічних водах і часто плутають з акулами через схожі плавники.

Сонячна риба вважається делікатесом у деяких частинах Азії, включаючи Японію, Корею і Тайвань.

Раніше в шлунку загиблого кита знайшли 40 кілограмів пластикових пакетів.

Нагадаємо, Європейське хімічне агентство, яке базується в Гельсінкі, запропонувало всім країнам ЄС запровадити новий захід для боротьби із пластиком.