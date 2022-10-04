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В Болгарії на військовому заводі стався вибух  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В Болгарії на військовому заводі стався вибух  
Пожежа на болгарському підприємстві Arsenal
фото: ЗМІ Болгарії 

Підприємство виробляло, в тім числі, зброю й для ЗСУ 

Вранці 4 жовтня на заводі «Арсенал» в Казанлику, Болгарія, який займається виготовленням зброї і боєприпасів, стався вибух. В результаті вибуху загинуло троє людей – дві жінки та один чоловік. Двох людей досі шукають під завалами. Про це повідомив кореспондент «Главкома». 

Інцидент стався після 11:00 в цеху, де зберігаються вибухові вироби. За словами очевидців, вибух був дуже сильний, над місцем здійнялася темна хмара. В місцевій прокуратурі зазначили, що цех, я кому стався вибух, повністю знищений.  

Рятувальні заходи та розчищення завалів ще не почалися, оскільки існує загроза повторного вибуху. Причина інциденту досі невідома. В прокуратурі припускають, що причиною стало недотримання персоналом заводу технологічних вимог на виробництві.

Болгарське акціонерне товариство Arsenal базується в місті Казанлик і займається насамперед виробництвом вогнепальної зброї та боєприпасів. Це найстаріший постачальник зброї в Болгарії.

Зараз Arsenal – приватна компанія, яка здійснює міжнародну торгівлю зброєю та розширює свій цивільний експорт, включаючи високоточне металообробне обладнання, мобільних роботів та інше.

Збройні Сили України теж використовують військову продукцію цього болгарського підприємства. Зокрема, на озброєнні українських військових стоять 60-мм міномети M60CMA компанії Arsenal. Також болгарська компанія займається виробництвом мін для своїх мінометів. 

Нагадаємо,  31 липня, близько четвертої ранку під болгарським містом Карнобатом стався вибух на території складу боєприпасів компанії «Емко», яка з 2014 року постачає їх в Україну. 

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Теги: вибух експорт завод Болгарія чоловік

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