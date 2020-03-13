Словаччина обмежила пропуск на свою територію
Словаччина обмежила пропуск на свою територію
Обмеження почали діяти з 8 ранку
Словаччина з 13 березня обмежила пропуск на свою територію через поширення коронавірусу.
«Обмеження почали діяти з 8 ранку. В'їзд дозволено лише громадянам Словаччини та особам, які мають вид на проживання в цій країні. Також призупинено пасажирське залізничне сполучення», – повідомляє Нова митниця у Twitter.
Нагадаємо, в Україні і Києві ввели обмеження для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус.
Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.
У світі станом на ранок 13 березня зареєстровано 134,829 випадків коронавірусної інфекції.
В Україні за минулий тиждень від ускладнень грипу померли дев’ятеро людей.
В Україні заплановано закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні.