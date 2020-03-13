  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Словаччина обмежила пропуск на свою територію

    • Розсилка
    <p>Словаччина обмежила пропуск на свою територію</p> - Словаччина обмежила пропуск на свою територію

    Словаччина обмежила пропуск на свою територію

    Обмеження почали діяти з 8 ранку

    Словаччина з 13 березня обмежила пропуск на свою територію через поширення коронавірусу.

    «Обмеження почали діяти з 8 ранку. В'їзд дозволено лише громадянам Словаччини та особам, які мають вид на проживання в цій країні. Також призупинено пасажирське залізничне сполучення», –  повідомляє  Нова митниця у Twitter.

    Нагадаємо, в Україні і Києві ввели обмеження для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    У світі станом на ранок 13 березня зареєстровано 134,829 випадків коронавірусної інфекції.

    В Україні за минулий тиждень від ускладнень грипу померли дев’ятеро людей.

    В Україні заплановано закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні.

     

     

     

    митниця здоров'я медицина Словаччина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ