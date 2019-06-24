В Ефіопії застрелили головного підозрюваного в спробі перевороту



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В Ефіопії сталася спроба перевороту

Асаміне Ціге, який переховувався з моменту невдалої спроби перевороту на вихідних, застрелений

Начальник служби безпеки ефіопського регіону Амхара, підозрюваний в причетності до спроби перевороту і вбивства глави генштабу армії, убитий.

«Асаміне Ціге, який переховувався з моменту невдалої спроби перевороту на вихідних, застрелений», - передає національне телебачення Ефіопії.

Адміністрація прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда назвала Ціге головним підозрюваним у справі про спробу перевороту в Амхарі, у результаті якої загинули глава регіону, головний радник і генеральний прокурор.

Напередодні уряд Ефіопії заявив про придушення заколоту.

Увечері 22 червня під час спроби перевороту були застрелені глава регіону Амхара Амбахʼя Меконнен та його помічник, керівник місцевої прокуратури отримав поранення. У канцелярії прем’єра наголошують, що за переворотом стоїть очільник офісу з питань безпеки та миру регіонального уряду Амхари генерал Асамінев Тсіге.

У заяві також повідомляється, що при спробі перевороту був убитий начальник штабу армії Ефіопії Сеаре Меконнен - у власному будинку в столиці країни Адіс-Абебі його застрелив охоронець. Убивцю затримано.