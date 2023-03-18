В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,8 балів: є жертви (відео)

Місцева влада заявляє щонайменше про чотирьох загиблих

Біля узбережжя Еквадору було зафіксовано потужний землетрус. Про це заявляє Reuters. Магнітуда землетрусу склала 6,8 балів за шкалою Ріхтера.

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Президент Еквадору закликав людей зберігати спокій та дізнаватися інформацію з офіційних джерел. Також влада заявила, що землетрус не спричинить цунамі.

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За даними Геологічної служби США, землетрус стався за 80 км від Гуаякіля – другого за розміром міста Еквадору.

Секретаріат з управління ризиками Еквадору повідомив, що через землетрус загинуло чотири людини. Крім того, деякі громади залишилися без електроенергії.

За інформацією Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, землетрус стався на глибині приблизно 10 кілометрів.

Раніше повідомляли про наслідки землетрусів у Туреччині.