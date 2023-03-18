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В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,8 балів: є жертви (відео)

Софія Сидоренко
glavcom.ua
В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,8 балів: є жертви (відео)
фото: tsn.ua

Місцева влада заявляє щонайменше про чотирьох загиблих

Біля узбережжя Еквадору було зафіксовано потужний землетрус. Про це заявляє Reuters. Магнітуда землетрусу склала 6,8 балів за шкалою Ріхтера. 

Президент Еквадору закликав людей зберігати спокій та дізнаватися інформацію з офіційних джерел. Також влада заявила, що землетрус не спричинить цунамі. 

За даними Геологічної служби США, землетрус стався за 80 км від Гуаякіля – другого за розміром міста Еквадору.

Секретаріат з управління ризиками Еквадору повідомив, що через землетрус загинуло чотири людини. Крім того, деякі громади залишилися без електроенергії. 

За інформацією Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, землетрус стався на глибині приблизно 10 кілометрів. 

Раніше повідомляли про наслідки землетрусів у Туреччині.

Теги: місцева влада землетрус цунамі влада відео

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В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,8 балів: є жертви (відео)
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