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Наслідки землетрусів у Туреччині. Ердоган озвучив головне завдання

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Наслідки землетрусів у Туреччині. Ердоган озвучив головне завдання

Серед загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині аж 6 660 іноземців, найбільше із них – громадян Сирії 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що перед країною завдання збудувати або відремонтувати близько 650 тисяч будинків у зруйнованих землетрусом районах. Про це пише агенція Anadolu.

Насамперед, протягом цього року гостро необхідно побудувати 244 тисячі будинків та 75 тисяч сільських жителів потребують нового житла для постійного проживання.

На даний момент жертви землетрусу знайшли тимчасовий притулок у гуртожитках, будинках шкіл, готелів, наметах та контейнерних містечках.

Загиблі та постраждалі

Кількість  загиблих у Туреччині внаслідок руйнівних землетрусів з епіцентрами в Кахраманмараші зросло до 48 448 осіб .Про це на прес-конференції у провінції Малатья у понеділок, 13 березня, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

З лікарень Стамбула станом на понеділок, 13 березня виписано 18 267 із 19 244 постраждалих внаслідок лютневих землетрусів із епіцентрами у провінції Кахраманмараш. Лікування 977 осіб продовжується.

Постраждалих мешканців 11 провінцій зони лиха доставили до Стамбула літаками ВПС Туреччини, а також санітарними бортами Міністерства охорони здоров'я. Карети швидкої допомоги розподіляли постраждалих до різних лікарень турецького мегаполісу. Медичні послуги надають як державні, так і приватні та університетські лікарні.

Сойлу зазначив, що серед загиблих внаслідок землетрусу 6 660 іноземців, більшість із них – сирійці. За словами міністра, судмедексперти намагаються встановити особи 1615 осіб, частина з них – іноземці, частина – громадяни Туреччини.

Глава відомства зазначив, що уряд продовжує надавати громадянам фінансову допомогу після стихійного лиха.

Станом на 13 березня по 10 тис. турецьких лір отримали 1 млн 376 тис. 947 домогосподарств, виділяються кошти на логістичні витрати під час переїзду, а також на оплату оренди житла, зазначив міністр.

Глава МВС повідомив, що у провінціях Туреччини планується розбити 239 контейнерних містечок, на території яких буде встановлено 115 585 контейнерів.

 «Тобто житло отримають 115 тис. 585 сімей. Наразі встановлено 23 містечка та 21 тис. контейнерів. 85 тис. людей вже розмістили у цих контейнерах будинки», – повідомив Сойлу.

За його словами, по лінії Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) та НУО розподілили серед громадян та встановили 433 тис. 536 наметів, всього розбито 354 наметових містечок.

У Малатьї щодня серед постраждалих внаслідок землетрусів видають 481 тис., а в регіоні загалом 3 млн 882 тис. порцій гарячих страв, повідомив голова відомства.

Також в регіоні щодня розподіляють 4 млн, зокрема у Малатьї - 260 тис. буханок хліба, додав він.

Нагадаємо, 6 лютого на півдні та південному сході Туреччини сталося два потужні землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 балів та о 13.24 – 7,6 балів). Руйнівний землетрус відчули і в сусідніх країнах, зокрема, в Сирії, Лівані, на Кіпрі та у Іраку.

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Теги: міністр іноземці житло послуги землетрус притулок У Лей

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