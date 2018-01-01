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    В Еквадорі вертоліт впав в океан, є жертви

    Причини аварії невідомі
    В Еквадорі вертоліт R44 впав в океан, в результаті авіакатастрофи загинули три людини. Про це повідомляє місцеве видання El Diario. Як повідомляється, інцидент стався біля пляжу Сан-Матео в еквадорській провінції Манабі. Загинули три людини, які були на борту літака. Відзначається, одразу після отримання сигналу про катастрофу до місця події
    • Сьогодні, 08:15
    • Розсилка

    Причини аварії невідомі

    В Еквадорі вертоліт R44 впав в океан, в результаті авіакатастрофи загинули три людини. Про це повідомляє місцеве видання El Diario.

    Як повідомляється, інцидент стався біля пляжу Сан-Матео в еквадорській провінції Манабі. Загинули три людини, які були на борту літака.

    Відзначається, одразу після отримання сигналу про катастрофу до місця події вирушили рятувальники, поліція і представники військово-повітряних сил.

    Триває розслідування причин аварії.

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