В Еквадорі вертоліт впав в океан, є жертви
- Сьогодні, 08:15
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Причини аварії невідоміВ Еквадорі вертоліт R44 впав в океан, в результаті авіакатастрофи загинули три людини. Про це повідомляє місцеве видання El Diario.
Як повідомляється, інцидент стався біля пляжу Сан-Матео в еквадорській провінції Манабі. Загинули три людини, які були на борту літака.
Відзначається, одразу після отримання сигналу про катастрофу до місця події вирушили рятувальники, поліція і представники військово-повітряних сил.
Триває розслідування причин аварії.