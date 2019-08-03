В Індонезії стався потужний землетрус: одна людина загинула



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В Індонезії стався потужний землетрус Фото: AFP

Четверо осіб отримали поранення в результаті землетрусу

Щонайменше одна людина загинула і четверо постраждали в результаті землетрусу магнітудою 6,9 біля узбережжя острова Суматра на заході Індонезії.

Про це повідомляє новинний портал Straits Times.

За його даними, причиною смерті став серцевий напад, викликаний шоковим станом, яке спровокував удар стихії.

Як поінформувала поліція, 139 будинків і дві мечеті отримали пошкодження. Більше 1 тисячі чоловік були евакуйовані.

Землетрус магнітудою 6,9 стався на заході Індонезії в п'ятницю. Його епіцентр розташовувався в 261 км на північний захід від міста Тангеранг, де проживають близько 1,3 млн осіб.

Suasana kepanikan di Bandara Soekarno Hatta sesaat setelah terjadi gempa 7,4 SR pic.twitter.com/l4LxdZAnru — Daeng Info (@Daeng_Info) 2 серпня 2019 р.

Осередок залягав на глибині 10 км. Сильні підземні поштовхи відчувалися в тому числі в індонезійській столиці Джакарті, розташованій на острові Ява.

Раніше у філіппінській провінції Батанес сталася серія землетрусів, в результаті яких загинуло вісім осіб, близько 60 осіб постраждало.

Також землетрус магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера, що сколихнув столицю Греції Афіни 19 липня, пошкодив кілька будівель, і чотири людини були госпіталізовані з травмами.