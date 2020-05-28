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    У світі

    В Ірані батько обезголовив дочку серпом через коханця

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    В Ірані батько обезголовив дочку серпом через коханця - В Ірані батько обезголовив дочку серпом через коханця
    В Ірані батько обезголовив дочку серпом через коханця

    Батько убитої перебуває під вартою

    В Ірані батько обезголовив свою 14-річну дочку, поки вона спала, бо раніше вона втекла з дому з 29-річним чоловіком. Це так зване «вбивство честі» в ісламському світі.

    Про це повідомляє Reuters.

    Інцидент стався у місті Талеш, де у середині травня 14-річна Роміна Ашрафі втекла з дому з чоловіком, але у підсумку її знайшли і повернули під опіку родини.

    Однак 21 травня її батько, коли дівчина спала, обезголовив дочку серпом. Це так зване «вбивство честі». Так називають убивство члена родини, найчастіше жінки, яке вчиняють родичі через накликане на сім'ю «безчестя». Під «безчестям» зазвичай вважають табуйовані дії сексуального характеру, зокрема подружню зраду чи дошлюбний секс.

    Фото дівчини зокрема опублікувала правозахисна організація Amnesty International. За її даними, Ашрафі було 13.

    Батько убитої перебуває під вартою. Як зазначає видання, це вбивство збурило суспільство в Ірані, а представники влади, зокрема президент Хасан Рухані, закликали якнайшвидше розглянути законопроекти, що направлені на запобігання насильства в сім’ї.

    Іран вбивство Amnesty International
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