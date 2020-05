В Ірані батько обезголовив дочку серпом через коханця

Батько убитої перебуває під вартою

В Ірані батько обезголовив свою 14-річну дочку, поки вона спала, бо раніше вона втекла з дому з 29-річним чоловіком. Це так зване «вбивство честі» в ісламському світі.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався у місті Талеш, де у середині травня 14-річна Роміна Ашрафі втекла з дому з чоловіком, але у підсумку її знайшли і повернули під опіку родини.

Однак 21 травня її батько, коли дівчина спала, обезголовив дочку серпом. Це так зване «вбивство честі». Так називають убивство члена родини, найчастіше жінки, яке вчиняють родичі через накликане на сім'ю «безчестя». Під «безчестям» зазвичай вважають табуйовані дії сексуального характеру, зокрема подружню зраду чи дошлюбний секс.

Фото дівчини зокрема опублікувала правозахисна організація Amnesty International. За її даними, Ашрафі було 13.

Amnesty International is horrified to learn that 13-year-old Romina Ashrafi was beheaded in her sleep by her father in an "honour killing" in Iran. We're appalled that the Iranian authorities repeatedly ignored Romina's pleas for protection from her violent and abusive father. pic.twitter.com/kc0EtcPOwK