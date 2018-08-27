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    У світі

    В Ірані розбився військовий винищувач, пілот загинув

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    Винищувач F-5 - В Ірані розбився військовий винищувач, пілот загинув
    Винищувач F-5

    Літак розбився під час спроби посадки в місті Дезфул

    В Ірані розбився винищувач F-5, який належить ВПС країни.

    Про це повідомляє AFP. За інформацією агентства, пілот літака загинув.

    Аварія сталася в провінції Хузестан, що на заході країни. Літак розбився під час спроби посадки в місті Дезфул. Другий пілот вижив. На даний момент він госпіталізований, проте даних про його стан немає.

    Зазначається, що винищувач застосовувався для тренувальних польотів.

    Нагадаємо, нещодавно гелікоптер міжнародної антитерористичної коаліції на чолі зі США, яка веде боротьбу проти «Ісламської держави», розбився в Іраку.

    Також у Таджикистані розбився вертоліт з російськими альпіністами на борту.

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