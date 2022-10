В Ірландії унаслідок вибуху на АЗС загинуло 10 людей

В Ірландії у селі Кріслох унаслідок вибуху на автозаправній станцій загинуло десятеро людей, зокрема двоє підлітків і дівчинка. Про це пише Reuters.

Серед загиблих, які були місцевими мешканцями, також четверо чоловіків і три жінки.

Вісім осіб госпіталізовано, серед них один з важкими травмами, якого вертольотом доправили до Дубліна.

«Як поліцейська служба, ми маємо неупереджено ставитися до розслідування, але наша інформація зараз вказує на трагічний випадок», – сказав суперінтендант Девід Келлі на пресконференції.

#LATEST The search and recovery operation is continuing here in #Creeslough 7 people have died. 8 people are being treated in hospital, while an unknown number of people remain missing. @VirginMediaNews #Donegal pic.twitter.com/b3o3JrpkJ7

На фотографіях з місця подій видно двоповерховий житловий будинок над магазином АЗС з рознесеними стінами та частково обваленим дахом, а також уламками, розкиданими по прибудинковій території, де стояли кілька автомобілів.

Devastating search for survivors continues during the night after 3 people were found dead and more were feared trapped under rubble following Irish petrol station 'gas blast' at an Applegreen service

station in County #Donegal pic.twitter.com/LxROT8ZS1D