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В Ірландії унаслідок вибуху на АЗС загинуло 10 людей

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Ірландії унаслідок вибуху на АЗС загинуло 10 людей

Серед загиблих двоє підлітків та дівчинка

В Ірландії у селі Кріслох унаслідок вибуху на автозаправній станцій загинуло десятеро людей, зокрема двоє підлітків і дівчинка. Про це пише Reuters.

Серед загиблих, які були місцевими мешканцями, також четверо чоловіків і три жінки. 

Вісім осіб госпіталізовано, серед них один з важкими травмами, якого вертольотом доправили до Дубліна.

«Як поліцейська служба, ми маємо неупереджено ставитися до розслідування, але наша інформація зараз вказує на трагічний випадок», – сказав суперінтендант Девід Келлі на пресконференції.

На фотографіях з місця подій видно двоповерховий житловий будинок над магазином АЗС з рознесеними стінами та частково обваленим дахом, а також уламками, розкиданими по прибудинковій території, де стояли кілька автомобілів. 

Нагадаємо, унаслідок вибуху на фестивалі науки в іспанському місті Жирона постраждали 18 людей, зокрема 10 дітей віком від 3 до 13 років. П'ятеро постраждалих перебувають у лікарні. 

Теги: Ірландія розслідування будинок

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